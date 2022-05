Grillen mit der Kolpingsfamilie

Die Kolpingsfamilie Ostbevern lädt zu einem Grillseminar ein. Dieses findet am 17. Mai statt.

Die Kolpingsfamilie Ostbevern lädt zu einem Grillseminar ein. 2021 musste der Termin wegen Corona wie viele andere Veranstaltungen abgesagt werden. Bernd Hokamp vom gleichnamigen Partyservice wird unterschiedliche Grillmodelle zeigen und verschiedene Stücke von Schwein und Rind zubereiten. Neben marinierten und unbehandelten Stücken wird er auch Sous-vide vorbereitetes Fleisch auf den Grill legen. „Und – für manche Männer unvorstellbar – auch Gemüse könne man auf dem Grill zubereiten“, schreibt die Kolpingsfamilie. Am Ende der Veranstaltung werde sicher jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer klar sein, was indirektes Grillen bedeute und warum es gesünder als die herkömmliche Art sei. Das Seminar beginnt am 17. Mai um 18 Uhr bei Heinz Berkenharn, Bahnhofstraße 88 a. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung bei Friedolin Sicking,

0 25 32/73 46, erforderlich. Mitglieder zahlen 25 Euro, Nichtmitglieder 30 Euro.