Große Freude über Alfred-Jacobi-Preis

Mit dem Alfred-Jacobi-Preis wurde laut einer Pressemitteilung nun der Telgter Tischlermeisterbetrieb Röwekamp & Stumpe ausgezeichnet. In diesem Jahr lautete der Wettbewerbstitel „Alle Zeichen auf Grün – Nachhaltigkeit und Umweltschutz in der Tischlerei“.

Eine besondere Auszeichnung – und das gerade zum 20-jährigen Bestehen: Mit dem Alfred-Jacobi-Preis wurde laut einer Pressemitteilung nun der Telgter Tischlermeisterbetrieb Röwekamp & Stumpe bedacht. Dieser Preis wird regelmäßig vom Fachverband und angeschlossenen Tischlerpartnen für Innovationen im Tischlerhandwerk ausgelobt.

In diesem Jahr lautete der Wettbewerbstitel „Alle Zeichen auf Grün – Nachhaltigkeit und Umweltschutz in der Tischlerei“. Ansporn genug für die Bewerbung durch den Telgter Tischlermeisterbetrieb, hat man sich dort doch nach eigenem Bekunden die Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben und konnte sich entsprechend gut darstellen. „Dass die Bewerbung aber so erfolgreich werden würde, war dann doch unerwartet“, schreibt das Unternehmen.

Manfred Röwekamp und Hans Stumpe waren anlässlich des 20-jährigen Bestehens mit dem gesamten Team zu dem zweitägigen Treffen des Fachverbands nach Bochum gefahren. Entsprechend riesig war dann die Freude, den ersten Preis für Betriebe mit mehr als zehn Mitarbeitern entgegennehmen zu dürfen.