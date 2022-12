Große Vorfreude auf das Jubiläum

Die Motorradfahrer des MC „Standgas “ mit Domizil in Westbevern haben im Jahr 2023 wieder einiges vor. Da rücken die Große Sommertour, die in die Alpen führt, und die Jahresabschlusstour im sportlichen Bereich in den Mittelpunkt. Die Feierlichkeiten beziehen sich auf sich auf das 30-jährige Bestehen, das der Club am 26. August begeht.

Sportlich ist es die große Sommertour, die vom 22. bis 30. Juli in die Alpen (dieses Mal östlicher Bereich) führt. Diese „Highlights “ und weitere Ausfahrten füllen den Terminkalender für das nächste Jahr aus. Herausforderungen für die Mitglieder im Vorstand, die auf der Generalversammlung einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden.

Ralf Große Coosmann (erster Vorsitzender), Norbert Sommer (zweiter Vorsitzender) sowie Christian Ahlbrandt und Berthold Kötter (Kassenwarte) bilden das Gremium. Die Kontinuität im Vorstand, eine weiterhin konstante Mitgliederzahl von 26 (vier Abgänge durch Umzug sowie auch altersbedingt, ein Neuzugang mit Luca Scheer) und Interessierte, die gewillt sind im nächsten Jahr dem MC „Standgas “ beizutreten, sowie das Engagement aller Motorradliebhaber über das Fahren hinaus, sich für die Belange des Vereins einzusetzen, sorgen für einen positiven Blick nach vorne. „Wir sind auch guter Dinge, dass wir unser erstelltes Programm für 2023 so abwickeln können, wie das im Jahr 2022 der Fall war“, so Große Coosmann.

5045 Kilometer wurden bei den Fahrten in den vergangenen Monaten von April bis Oktober zurückgelegt. Der größere Teil an Fahrstrecken wurde bei der Sommertour, die in den Bayerischen Wand führte, sowie bei der Jahresabschlussfahrt nach Wolfhagen-Ippighausen (bei Kassel) zurückgelegt. „Wir legen bei den Ausfahrten auch Wert darauf, die schönen Landschaften zu bewundern. Die jeweiligen Strecken werden von zwei Aktiven im Vorfeld festgelegt. Das funktioniert stets hervorragend“, lobt der Vorsitzende. Sicherheit und Disziplin beim Fahren sowie die Förderung der Gemeinschaft und ein harmonisches Miteinander − aber auch die Freude an der Natur und das Genießen der schönen Landschaften: All das steht beim Motorradclub ganz oben auf der Agenda. Alle haben sich strikt an die Vorgaben gehalten, was auch in diesem Jahr dazu führte, dass „es keine Probleme gab“, freut sich der Chef.

Die meisten der Motorsportfreunde des MC „Standgas“ kommen aus der näheren Umgebung: Westbevern, Ostbevern, Telgte und Münster. Einzig Detlev Gössling reist aus Löningen an, um im vertrauten Kreis dabei zu sein. Zu den Treffen des Clubs, der sein Domizil in Westbevern hat, gehört für die Aktiven auch ein monatlicher Stammtisch, am zweiten Mittwoch im Monat um 20 Uhr in „Piesers Gasthaus“. Bei den Zusammenkünften werden Kontakte gepflegt, Neuigkeiten ausgetauscht, Ausfahrten geplant und in erster Linie natürlich über das Motorradfahren gefachsimpelt. Gegenseitige Hilfe − zum Beispiel bei Reparaturen − ist selbstverständlich. Sicherheit ist dabei das oberste Gebot für alle Mitglieder. Ein Sicherheitstraining unter der Leitung von Dirk Volke und ein Erste-Hilfe-Kurs gehören zum Auftakt der Saison. Ralf Große Coosmann betont, dass alle am Motorradfahren Interessierten gerne zum Hineinschnuppern ohne Verpflichtung mitfahren können. Infos unter 0 25 04/ 88139.