Großeinsatz für Feuerwehr

Zu einem Kaminbrand musste die Feuerwehr am Montagmittag in die Bauerschaft Harkampsheide ausrücken. Die Besitzer einer Hofstelle hatten bemerkt, dass Flammen rund einen Meter aus dem Kamin schlugen und die Brandbekämpfer alarmiert. Die rückten unter anderem mit der Drehleiter an. Zusammen mit dem Bezirksschornsteinfeger wurde der Kamin gesäubert und Glutnester beseitigt. Es kam zu keinem Gebäudeschaden. Rund 40 Kräfte waren vor Ort, darunter Mitglieder des Löschzuges Einen. Nach einer ausgiebigen Untersuchung des Kamins könnten die Kräfte dann wieder abrücken.