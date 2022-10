Großer Einsatz für das Ehrenamt

Ohne sie wäre der Sport nicht möglich: Gemeint sind die Ehrenamtlichen, die eine Menge Arbeit und Kraft in die Vereine stecken, in denen sie Mitglied und gleichzeitig tätig sind. Besonders verdienstvolle Ehrenamtlich werden regelmäßig von der Stadt Telgte ausgezeichnet. Diesmal gab es sogar zwei Würdenträger....

Die Auszeichnung „Sportler des Jahres“ für besondere Verdienste um den Sport in Telgte erhalten bereits seit 1969 Sportlerinnen und Sportler in Anerkennung ihrer besonderen ehrenamtlichen Leistungen in ihren Vereinen. Ohne sie wäre der Sport in der Wallfahrtsstadt nicht denkbar. Am Donnerstagabend trafen sich in der Gaststätte „Steenpoate“ zahlreiche der Geehrten, um ihre neuen „Sportler des Jahres“ Martin Revering (SG Telgte, für 2020) und Heinz Meermeier (Splenterbüchsen, für 2022) willkommen zu heißen.

Der Sportverband traf sich zu seinem gesellschaftlichen Höhepunkt des Jahres bereits zum 54. Mal. Die Vorsitzende Gudrun Busch stellte in ihrer Begrüßung alle seit 1969 geehrten Sportler des Jahres namentlich vor.

Lob vom Bürgermeister

Bürgermeister Wolfgang Pieper erlebte, welche Emotionen bei der Nennung der einzelnen Persönlichkeiten in den Gesichtern der Anwesenden zu erkennen waren. In seiner Begrüßung machte er deutlich, dass diese „Sportler des Jahres“ Stadtgeschichte geschrieben hätten. Stadt und Vereine seien eine gute Verbindung, auch wenn es mal gegensätzliche Vorstellungen gebe. Pieper dankte den Ehrenamtlichen für deren unermüdlichen Einsatz.

Im ersten Coronajahr 2020 fand die Sportlerehrung nicht statt. Martin Revering musste zwei Jahre lang auf seine Auszeichnung warten. Der frühere erste Vorsitzende der SG, Ulrich Winckler, lüftete schließlich das Geheimnis um den Sportler des Jahres 2020: Er bezeichnete Martin Revering als Urgestein der SG.

37 Jahre lang ist Revering bereits bei der Sportgemeinschaft in unterschiedlichsten Funktionen engagiert. Der Geehrte sei ja nicht nur der beste Libero gewesen, den die Sportgemeinschaft jemals gehabt habe. Martin Revering habe in seiner Funktionärslaufbahn auch hervorragende Organisations- und Vorstandsarbeit in der Fußballabteilung geleistet.

Namhafte Teams im Takkostadion

Seit 20 Jahren ist Revering im Vorstand des Vereins aktiv und trägt dort auch heute noch Verantwortung für die Finanzen. Martin Revering trainierte Fußballjugendmannschaften, sorgte im Orga-Stab dafür, dass seit 1994 namhafte deutsche Fußballmannschaften im Takkostadion spielten. Auch, dass Martin Revering von 1986 bis 2002 die Arbeit des Jugendausschusses federführend gestaltete, zeichnet ihn aus und mache ihn zu einem würdigen „Sportler des Jahres“.

Heinz Meermeier ist der Sportler des Jahres 2022. Sein Engagement wurde ihm in die Wiege gelegt. Schon sein Vater Heinz Meermeier zählte zu den bedeutenden Sportfunktionären der Stadt. Heinz Meermeier wurde geehrt, weil er nicht nur den Paddel-Club Splenterbüchsen Telgte 1984 gegründet habe, sondern seitdem auch deren Geschäftsführer, Kassierer, Fahrtenorganisator und Chronist ist.

„Ohne Mermi würde es diesen Paddelclub nicht geben“, hob Christoph Grothaus seine herausragenden Verdienste hervor. Grothaus verwies auch auf das Engagement von Heinz Meermeier beim TV Friesen, das fast zeitgleich ablief: In der ersten Handballmannschaft gehörte er jahrelang zum unvergesslichen Trio der Meermeier-Brüder, übernahm Verantwortung als Jugendtrainer und ebenso unterstütze er die Handballführung als Kassierer und Passwart. Im Sportverband war er ebenfalls einige Jahre lang als Geschäftsführer und Kassierer tätig. Grothaus bezeichnete Heinz Meermeier als Teamplayer mit handwerklichen Fähigkeiten.