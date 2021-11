Großer Schritt beim Impfen

An den drei letzten Samstagen vor Weihnachten wird es auf dem Gelände der Firma Hygi.de wieder eine Massen-Impfaktionen geben.

An drei Samstagen im Dezember wird bei Hygi.de vor allem geboostert

3348 Impfungen werden an drei Samstagen im Dezember bei einer Aktion in den Räumen von Hygi.de durchgeführt. Bereits im Juni (Bild) hatte es dort Massenimpfungen gegeben.

In Sachen Impfungen wird Telgte im Dezember einen großen Schritt nach vorne kommen – und das ist vor allem dem Engagement verschiedener Betriebe mit Hygi.de an der Spitze zu verdanken. Denn an den drei letzten Samstagen vor Weihnachten (4., 11. und 18. Dezember) wird es auf dem Gelände des Onlineversenders wieder eine Massen-Impfaktionen geben.

Das Interesse ist groß, das zeigt allein die Tatsache, dass die genau 3348 Impfplätze innerhalb von rund acht Stunden komplett ausgebucht waren. Kaum sei der Link veröffentlicht gewesen, seien auch schon die ersten Buchungen eingegangen, so Hygi-Chef Christian Bleser. Fast ausnahmslos handelt es sich dabei im Booster-Impfungen, aber auch 23 Erst- und zehn Zweitimpfungen weist die Anmeldeliste aus.

Eine weitere Impfstelle auf Telgter Gebiet wird es allerdings nicht geben, das sagte Bürgermeister Wolfgang Pieper auf WN-Anfrage. Die Verwaltung habe sich in den vergangenen Tagen bemüht, in enger Zusammenarbeit mit dem DRK ein solches Angebot aufzubauen.

Das Problem dabei ist nach Piepers Aussage der Engpassfaktor Personal. In den Praxen, Ordnungsamtsleiter Thomas Riddermann habe mit allen Kontakt gehabt, würde sowohl das ärztliche als auch das medizinische Personal oft schon am Limit arbeiten. Zudem hätten viele Praxen ihre Impfangebote bereits deutlich hochgefahren und würden ihren Teil zum Brechen der vierten Welle tun.

Einige würden zudem besondere Angebote machen. Ein Beispiel:

Johannes Daniel Simon, der in Telgte eine Hausarztpraxis betreibt, hat am 4. Dezember das Ziel, im Rahmen eines Impfsamstages 100 Personen zu piksen, eine Woche später, am 11. Dezember, weitere 50 Personen.

Wenn die Räumlichkeiten von Hygi.de im Dezember zu einer Art Impfzentrum werden, dann ist das die zweite Aktion dieser Art. Bereits im Juni gab es dort im großen Stil sogenannte Betriebsimpfungen. Die beteiligten Betriebe seien seitdem in die Impfkampagne eingebunden.

Bei der Planung der drei Impfaktionen können Christian Bleser und sein Team genau von diesen Erfahrungen im Sommer profitieren. Die „Schlagzahl“ ist daher hoch. 31 Impfungen sollen jeweils im 15-Minuten-Takt erfolgen. Dass das gelingt, dafür stehen etliche Ärzte, Rettungssanitäter und medizinisches Fachpersonal bereit.

„Die Geschäftsführungen der Betriebe und viele Mitarbeiter sahen das Dilemma, dass die Impfkampagne im Aufbau der vierten Welle ins Stocken geraten könnte. Deshalb haben wir uns kurzfristig in einer Konferenz mit den Ärzten und Betrieben aus der immer Sommer gegründeten Impfallianz kurzgeschaltet und das Projekt in Angriff genommen, um Druck aus der Region zu nehmen“, sagt Christian Bleser. Denn seine Überzeugung ist: „Wir müssen alle Möglichkeiten ausschöpfen, die uns zur Verfügung stehen, damit wir nicht wieder den Kindern wichtige Entwicklungs- und Lebensabschnitte nehmen und die Wirtschaft schwächen.“

Er ist überzeugt: „Auch wenn die 3348 vergebenen Termine nur ein Tropfen in der sich auftürmenden vierten Welle sind, trägt jede Impfung dazu bei, Menschenleben zu schützen und eine Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern.“