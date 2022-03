Großes Helau bei der Krabbelgruppe des SV Ems Westbevern

Mit einem lautstarken „Helau“, in das sowohl die Eltern als auch die Jungen und Mädchen im Alter bis drei Jahren einstimmten, startete die Krabbelgruppe des SV Ems Westbevern in ihre Turnstunde. Inga Proske, Anja Gerbert und Kerstin Hemann hatten am Montagmorgen entsprechend der Jahreszeit kleine karnevalistische Aktivitäten in der Mehrzweckhalle in Vadrup vorbereitet. „Wir wollten dem Nachwuchs eine Freude bereiten“, so die Übungsleiterinnen, die bereits vor dem Begrüßungslied diverse Stationen zum Spielen aufgebaut hatten. Und dann kamen die Jüngsten an der Hand ihrer Eltern verkleidet als Cowboy, Biene Maja oder Löwe und legten gleich richtig los. Auch die Übungsleiterinnen hatten sich verkleidet. Freies Spielen und jede Menge Spaß sorgten dafür, dass die Stunde im Nu verging. Die kleinen Karnevalisten nutzten jede Gelegenheit, um sich beim Rutschen, Klettern oder bei Purzelbäumen auf der Matte zu betätigen. Mit dem Abschlusslied im großen Kreis endete eine karnevalistische Turnstunde. Diese fand unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln statt. Die Krabbel-Turngruppe, die aus 30 bis 40 Teilnehmern besteht (Erwachsene und Kinder zusammen) trifft sich montags und freitags in der Mehrzweckhalle. Interessierte können sich über die Homepage des SV Ems – www.sv-ems.de – informieren.