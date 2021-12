Großes Musical ist bereits in Planung

Erfolgreich gestartet ist die im August neu gegründete Chor-Sing-Schule St. Marien nach Aussage ihres Leiters, Propsteikantor Michael Schmitt-Prinz. Zwölf Jungen und 16 Mädchen singen wöchentlich in drei unterschiedlichen Chorgruppen.

Die Umstellung, mit Jungen und Mädchen getrennt zu proben, hat sich laut Schmitt-Prinz als sehr positiv erwiesen. „Jungen und Mädchen im Grundschulalter haben ganz andere Interessen und Stärken“, so der Chorleiter.

Einen ersten Auftritt hatte die Chor-Sing-Schule auch schon: In einem Familiengottesdienst in der Propsteikirche St. Clemens stellten alle Kinder gemeinsam vier Stücke der Gemeinde vor.

An einem Samstag trafen sich dann alle Sängerinnen und Sänger im Pfarrzentrum St. Johannes zu einem Probentag. Vier Stunden wurde gesungen, gespielt und zusammen Mittag gegessen. Die Chöre bereiteten sich so auf einen Auftritt in der Propsteikirche vor. Außerdem steht in diesem Jahr noch eine gemeinsame Weihnachtsfeier mit Eltern und Geschwistern auf dem Programm.

Für das nächste Jahr sind schon große Dinge in Planung. Neben den Gottesdiensten werden alle Chöre der Chor-Sing-Schule ein großes Kindermusical erarbeiten und aufführen. Details dazu sind gerade in der Planung.

Kinder und Jugendliche, die Interesse am Singen haben, sind eingeladen, an einer Schnupperprobe teilzunehmen. Alle Jungen proben mittwochs von 16 bis 16.45 Uhr. Die Mädchen der Vorschule bis zur vierten Klasse proben freitags von 16 bis 17.30 Uhr. Ab 16.45 Uhr proben die Mädchen ab der fünften Klasse mit, um dann ab 17.30 Uhr noch bis 18.30 Uhr allein zu üben. „Dank der katholischen Kirchengemeinde St. Marien können alle Chöre für die Kinder kostenlos angeboten werden“, heißt es in einer Mitteilung der Verantwortlichen.

Anfragen für Auftritte und Interesse am Chor beantwortet Chorleiter Michael Schmitt-Prinz unter

01 63 / 13 27 583.