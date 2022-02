Grundschüler wollen Bürger motivieren

Früh übt ich, wer die Umwelt nachhaltig schonen will. Und genau das hat sich die Klasse 3a der Don Bosco Schule vorgenommen und an einem Nachhaltigkeitsprojekt vom Emshof teilgenommen. „Wir haben uns das Thema Fahrradschilder ausgedacht und wollten, dass die Menschen lieber zu Fuß gehen oder mit dem Rad oder Roller fahren – aber auf keinen Fall mit dem Auto“, so die Grundschüler Clara, Tessa, Sofia, Mila, Luise und Milo in der Projekt-Nachbetrachtung zu ihrer Intention.

Nachdem die Grundschüler die entsprechenden Schilder gebastelt hatten, ging es ins Rathaus, wo die Jungen und Mächen von Fachbereichsleiter Thomas Riddermann empfangen wurden. Der große Sitzungssaal, in dem die Kinder Platz nehmen durften, war für sie schon beeindruckend. „Till saß auf dem Platz des Bürgermeisters“, hielten sie fasziniert fest.

Riddermann zeigte sich beeindruckt von den verschiedenen Verkehrsschildern und der Kreativität der Kinder. Nach einem Fachgespräch äußerten die Grundschüler den Wunsch, ihre Schilder in der Stadt aufhängen zu dürfen. Das konnte der Verwaltungsmitarbeiter den Jungen und Mädchen natürlich nicht abschlagen. Auf dem Rückweg platzierten die Grundschüler die Hälfte ihrer Schilder an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet. Die Verteilung der zweiten Hälfte übernahm ein Kollege Riddermanns. „Wir hoffen, so viele Telgter Bürger zu motivieren, gemeinsam die Umwelt zu schonen“, so das abschließende Fazit der Don-Bosco-Grundschüler.