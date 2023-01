Grüne nehmen Stellung

In einer Stellungnahme äußern sich die Grünen zu der Kritik, die unter anderem bezüglich ihrer Haltung bei den Planungen für eine Flüchtlingsunterkunft an der Einener Straße geäußert wurde.

Kritik an Flüchtlingsunterkunft an Einener Straße

Nachdem in den vergangenen Tagen wiederholt Kritik daran geübt wurde, dass an der Einener Straße eine Flüchtlingsunterkunft in Erwägung gezogen wurde, melden sich die Grünen zu Wort.

Nachdem in den vergangenen Tagen unter anderem in Leserbriefen aber auch in Diskussionen und bei anderer Gelegenheit mehrfach Vorwürfe gegen die Stadtverwaltung, vor allem den Bürgermeister, und die grüne Ratsfraktion bezüglich einer möglichen Flüchtlingsunterkunft an der Einener Straße erhoben wurden, äußert sich Fraktionssprecherin Sabine Grohnert in einer Stellungnahme.