Grünes Licht für Rossmann

Seit Jahren wurde darüber gestritten, ob Rossmann in das Gebäude des früheren Möbelgeschäftes Theves am Orkotten einziehen darf. Rossmann darf. Das Verwaltungsgericht Münster hat entschieden, dass der Bauvorbescheid zu erteilen ist. Unwirksam ist auch der dortige Bebauungsplan.

Fast auf den Tag genau fünf Jahre war es her, dass der Antrag auf Nutzungsänderung für das Gebäude des früheren Möbelgeschäftes Theves am Orkotten gestellt worden war. Der Kreis Warendorf hatte den Bauvorbescheid vor längerer Zeit abgelehnt. Am Donnerstagmittag urteilte das Verwaltungsgericht in Münster aber, dass der Vorentscheid erteilt werden muss. Thomas Böcker, Generalbevollmächtigter der gegen den Kreis klagenden TSFA Immobilien Gmbh, darf das Gebäude an die Drogeriemarktkette Rossmann vermieten.