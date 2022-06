Gudrun Busch bleibt Vorsitzende

Seit zwölf Jahren ist Gudrun Busch erste Vorsitzende des TV Friesen. Bei der Delegiertenversammlung am Freitagabend in der Dreifachsporthalle zeigten sich die Sportlerinnen und Sportler mit ihrer Arbeit sehr zufrieden. Sie sprachen ihr einstimmig das Vertrauen aus und wählte sie für zwei weitere Jahre – und das zum siebten Mal – zu ihrer ersten Vorsitzenden.

Ihr Bericht war sachlich und dennoch emotional. „Die Coronaphase hat der Verein einigermaßen gut überstanden. Der Rückgang bei den Mitgliederzahlen wurde gestoppt. Es geht wieder aufwärts“, freute sich Gudrun Busch. Fest machte sie das an der Aufbruchstimmung in den Abteilungen und an den wieder steigenden Mitgliederzahlen: 2626 Mitglieder sind im TV Friesen aktiv. Allein 880 sind unter 14 Jahre alt, 750 in der Altersgruppe der 15- bis 40-Jährigen und rund 1000 bei den über 40-Jährigen. 56 Prozent der Mitglieder sind Mädchen und Frauen. Die stärksten Zuwächse verzeichneten die Eltern-Kind- und die Spiel- und Bewegungsgruppen, die Mini-Handballer und die Leichtathletik bei den bis Sechsjährigen sowie – „sehr erfreulich und außergewöhnlich“ (Busch) – die jugendlichen Basketballer. Rückgänge habe es coronabedingt im Herzsport und bei einigen Studiokursen gegeben, die viele Monate ausfallen mussten. „Hier arbeiten wir an der Wiederherstellung des Vor-Corona-Angebotes.“

Gudrun Busch bedauerte es, dass nicht alle Nachfragen nach sportlicher Ertüchtigung erfüllt werden könnten. So gebe es Wartelisten und Aufnahmestopps bei den kleinsten Handballern, im Eltern-Kind-Bereich, beim Kindertanz und beim Kinderturnen. Als Grund nannte sie, dass es einen Mangel an Übungsleiterinnen und Übungsleitern gebe und auch die Hallenkapazitäten nicht mehr Stunden zuließen.

Seit 22 Jahren gebe es das Studio an der Münsterstraße 14. Über 300 Telgterinnen und Telgter nehmen dort an unterschiedlichen Angeboten teil. Dazu gehörten Reha- und Herzsport sowie das Studio-, Ballett- und Tanzangebot.

Gudrun Busch berichtete ausführlich über ihre Arbeit und über die sportlichen Erfolge des Vereins. Ihr wichtigstes Ziel sei es immer wieder, die Herausforderung anzunehmen, die Abteilungen im Verein zu stärken und dennoch ein starkes Wir- und Gemeinschaftsgefühl entstehen zu lassen und weiter zu gestalten. Jede einzelne Abteilung nahm sie sich vor und drückte jedes Mal ihre Wertschätzung für die dort tätigen Ehrenamtlichen und gut ausgebildeten Übungsleiterinnen und Übungsleiter aus, denen es gelungen sei, mit interessanten und abwechslungsreichen Angeboten Menschen für ihre Sportart zu begeistern. Dadurch schaffe der TV Friesen wichtige Voraussetzungen für Vielfalt und Lebensqualität.

Dann sprach die erste Vorsitzende doch noch etwas an, das sich nicht bewegt: „Es ist unser Bauvorhaben am Gildeweg.“ Vor drei Jahren sollte das Vorhaben schon verwirklicht worden sein. „Nach einem Lichtblick im letzten Herbst mit einer Sitzung bei der Stadt, nach der wir dachten, jetzt sind wir am Ziel, gab es neue Hürden.“ Gudrun Busch zeigte sich entschlossen: „Der Vorstand wird kurzfristig entscheiden, ob es noch Sinn macht, weiter zu warten und zu planen.“

Den Kassenbericht gab für Schatzmeister Theo Wübben die erste stellvertretende Vorsitzende Jutta Niermann. Kassenprüferin Antonia Lechler bescheinigte eine tadellose Kassenführung und beantragte die Entlastung des Vorstandes, die einstimmig erfolgte.

Bei den Neuwahlen gab es jeweils ein einstimmiges Votum für Gudrun Busch als erste Vorsitzende, für Klaus Rüter als zweitenstellvertretenden Vorsitzenden und für Theo Wübben als Schatzmeister. Dritter Kassenprüfer ist Klaus Weidemann.

Gudrun Busch verabschiedete Lukas Nahrup, der ein Jahr lang eine Freiwilliges Soziales Jahr im Verein geleistet hatte. Als neue FSJlerin begrüßte die erste Vorsitzende Pia Demtröder, die am 1. August ihre Arbeit im Verein aufnimmt.

Gudrun Busch bedankte sich bei den vielen Ehrenamtlichen schließlich auch dafür, dass sie den TV Friesen auch im 71. Jahr seines Bestehens so jung und dynamisch halten. „Wir freuen uns immer über neue Mitstreiter, die im Ehrenamt oder bei der Übungsleitertätigkeit die Freude entdecken, die diese Aufgaben bringen.“