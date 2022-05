Guido-Cantz-Auftritt verschoben

Wegen technischer Probleme im Bürgerhaus kommt es zu einer Verschiebung im Kulturkalender. Der Auftritt von TV-Star Guido Cantz muss verschoben werden, teilt Tourismus + Kultur mit. Statt wie geplant am 12. Mai wird er am 9. Dezember 2022 ins Telgter Bürgerhaus kommen. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit, wer an dem Ausweichtermin nicht kann, kann die Karten bis Ende Mai – je nachdem, wo sie erworben wurden – unter www.reservix.de oder bei Tourismus + Kultur, Kapellenstraße 2, zurückgeben.