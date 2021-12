„Ach, du fröhliche“: Gute Laune rund ums Fest der Freude

René Steinberg wusste bei seinem Auftritt am Freitagabend im Bürgerhaus nicht nur mit seinen Geschichten, sondern auch mit seiner Gestik und Mimik zu überzeugen.

Dass die Lichterketten den echten Kerzen längst den Rang abgelaufen haben, ist wohl nicht in ganz Österreich angekommen. Denn dort setzt man zuweilen noch auf tropfendes Wachs auf trocken werdende Tannen und geht damit volles Risiko. „Leben am Limit“, wie René Steinberg seine Erfahrungen mit einem Besucher aus Austria verriet. Ob Kartoffelsalat mit Würstchen, Raclette oder Fondue auf den Festtagstisch gehören, sei umstritten. Nur eines steht fest: Wer Fußballschuhe zu Weihnachten bekommt, verfügt über die ersten Christstollen.

Das Fest in allen Facetten beleuchtete der Kabarettist und Autor am Freitagabend bei seinem Auftritt im Bürgerhaus, darauf deutete der vielsagende Titel „Ach, du fröhliche“ schon hin.

Lesung, Gedichte, Spontanes und Musik – dazu Parodien Prominenter, all das servierte der Mann im roten Anzug und schwarzem Hemd einem prächtig gelaunten Publikum. Dass der Saal nicht ausverkauft war, nahm Steinberg gelassen und versprach erst recht „volles Programm“.

Dann ging der gebürtige Mülheimer in die Vollen. Das alles nur mit einem Ziel, dass wir das Fest der Freude mit Humor und guter Laune genießen können. Und die Vorarbeit dazu lieferte er ab.

Spekulatius im August, „Last Christmas“ im November – die Auswüchse nerven ihn. Alles eher, alles verwässerter. Aber war früher alles besser? „Zumindest waren wir jünger und dünner.“ Immerhin. „Wozu brauchte man Amazon, wir hatten noch echte Amazonen“, lautete der Rückblick an die Zeit, als es noch den Sommerschlussverkauf gab. 9 Uhr vor Hertie nahmen die Hausfrauen den Kampf um die Schnäppchen auf.

Dass ihn Halloween („das ist nicht der Gruß an die österreichische Hauptstadt“) nicht mehr schrecken könne, machte Steinberg am Gruseln fest, das ihn als Kind vor dem Fernseher packte. „Und was war das?“, fragte er ins Publikum.

„Thöööölke“, war die spontane Antwort von unten, die ihm so gut gefiel, dass er sie direkt oben in seinem Manuskript eintrug.

Nein, es war die Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ mit dem stechenden Blick und der überdimensionalen Kassenbrille eines Eduard Zimmermann. Schon damals umtrieb Steinberg die Frage, warum eigentlich immer Waldarbeiter zu wichtigen Zeugen in Mordfällen wurden. Und zudem irritierte es ihn, wenn das spätere Opfer auf dem Weg in den Tag zwar gefilmt, aber eben nicht vor dem drohenden Unheil gewarnt worden war.

Sei‘s drum. Die Sache mit Halloween ist aus den Staaten rübergeschwappt und findet längst nicht überall Beifall. Im Gegensatz zum Black Friday, der längst zur Rabattwoche mutiert ist. Genauso wie es nicht mehr den Weihnachtsmarkt, sondern eben den Wintermarkt geben werde, der dann bis Ostern durchgezogen werden könne. „Mit dem erklärten Ziel, so viel Glühwein zu trinken, bis einem Selbstgebasteltes gefällt.“

Als Steinberg die Weihnachtsgeschichte als Karl Lauterbach verlas, kam sein Publikum aus dem Lachen nicht mehr heraus. Und auch Til, Udo und Herbert im fiktiven Tatort durften nicht fehlen, so viel Zeit war noch. Den Schlusspunkt lieferten dann der Humorist und einige Besucher, als sie ein deutlich auf neu getrimmtes Krippenspiel vortrugen. Da konnte er sich selbst nicht mehr das Lachen verkneifen.