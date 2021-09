Gute Zahlen in schweren Zeiten

„Die Zahlen – besonders aus dem Einzelhandel – sind auch in schwierigen Zeiten sehr erfreulich“, konnte der Telgter Reinhard Pröbsting verkünden. Trotz Corona war 2020 für den geschäftsführenden Vorstand der Raiffeisen Münster Land ein erfolgreiches Jahr. Bei der Generalversammlung der Genossenschaft kam in den neuen Hallen am Grevener Standort vor allem Aufbruchsstimmung auf.

Das neue Gebäude konnten die zahlreichen Gäste, die nach langer Corona-Pause zusammengekommen waren, im Up`n Nien Esch genauer unter die Lupe nehmen. Ein ebenfalls genauer Blick galt den Zahlen – in Jahren, die vor allem von Pandemien und wirtschaftlichen Schwierigkeiten geprägt sind.

Pröbsting stellte die „Systemrelevanz“ in den Vordergrund: „Der Einzelhandel ist noch einmal gestiegen. Wir konnten neue Kunden, die Wert auf die Nachhaltigkeit und der Regionalität unserer Produkte legen gewinnen. Zu einem großen Teil gehören dazu auch junge Familien mit Kindern.“

Im gleichen Atemzug dankte Pröbsting den Mitarbeitenden: „Es waren wirklich schwierige und harte Zeiten. Aber zusammen haben wir das sehr gut hinbekommen.“

Das ist das richtige Stichwort: „Aus den Gesprächen mit vielen Landwirten wissen wir, dass die Verzweiflung groß ist, vielen die Perspektive fehlt und die Zeiten noch nie so schwer wie aktuell waren“, gibt er zu Bedenken – aus dem Publikum gibt es neben Beifall das ein oder andere zustimmende Kopfnicken.

Die Auswirkungen des Klimawandels, besonders für die Ernteerträge, der Umbau der Landwirtschaft, der gleichzeitige ökonomische Druck und vieles mehr – die Probleme werden nicht kleiner. Von einer neuen Bundesregierung forderte er in erster Linie Planungssicherheit und von der Bevölkerung Wertschätzung für die tägliche Arbeit.

Gleichzeitig sei er von der Anpassungsfähigkeit der Landwirtschaft – auch mit Blick auf den Kampf gegen den Klimawandel durch beispielsweise Photovoltaikanlagen – überzeugt: „Nur mit der Landwirtschaft kann der ökologische Umbau gelingen.“

62 Prozent des Umsatzes kommt aus der landwirtschaftlichen Erzeugung. Auf Greven bezogen sei man aufgrund des neuen Standortes im Industriegebiet skeptisch gewesen, die Zahlen würden aber eine eindeutige Sprache sprechen: „Wir haben uns im Vergleich zum Standort an der Nordwalder Straße um 56 Prozent gesteigert.“ Insgesamt würde das Geschäft an den Tankstellen laufen, auch 2020 konnten Auszubildende ihren Berufseinstieg finden, weitere Neubauprojekte, die Planung vom Ausbau von Photovoltaikanlagen auf den Dächern und der Ausbau des Baustoffhandels stehen perspektivisch an.

Für einen starken Zusammenhalt und eine enge Partnerschaft mit der Landwirtschaft sprach sich auch Bürgermeister Dietrich Aden aus: „Greven ist eine Flächenstadt mit einem riesigen Außenbereich. Alleine das stellt die Relevanz der Landwirtschaft noch einmal heraus.“ Seine erste Begegnung mit Raiffeisen im neuen Amt hätte gleichwohl ein schöneres sein können: Der Brand des Standortes an der Nordwalder Straße Anfang zum Ende des vergangenen Jahres.

Laut Pröbsting sei die Gesamtschadenssumme noch nicht bekannt. Am alten Standort sind aktuell die Bagger im Einsatz: „Aktuell verändert sich da sehr viel.“