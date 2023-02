Guter Ton aus Telgte wird zum Sammelobjekt

Der gute Ton aus Telgte sorgt in Lamersdorf im Kreis Düren seit 28 Jahren für allerbeste Stimmung. Denn der dieser kommt jedes Jahr in Gestalt eines Karnevalsordens in den Raum Aachen und erfreut dort viele Karnevalisten. Adressat ist die Karnevalsgesellschaft Echte Fröngde Lamersdorf 1994 e.V. − Absender ist die Töpferei Schäfer: Rembert Schäfer, Töpfergeselle, erfreut die Lamersdorfer Karnevalisten Jahr für Jahr.

