Gutes Zeugnis ausgestellt

Der Vorstand der Sportgemeinschaft geht zuversichtlich in die neue Saison.

90 Prozent der Mitglieder der SG Telgte sind mit ihrem Sportverein zufrieden. Das ergab eine Befragung. Insgesamt hätten 200 Mitglieder daran teilgenommen, aktuell hat der Verein 850 in seinen Reihen. Das sei ein gutes Ergebnis, teilte Geschäftsführer Josef Niehoff anlässlich der Mitgliederversammlung im Jugendstadion mit. Die Vorstandsarbeit sei mit einer „3+“ bewertet worden. „Mit der Umfrage können wir alle sehr zufrieden sein.“

Niehoff leitete zusammen mit dem zweiten Vorsitzenden Jan Lauhoff für den erkrankten Vorsitzenden Stephan Dietzmann die Versammlung. Besonders wurden die beiden Ehrenvorsitzenden Kurt Bremer und Ulrich Winckler begrüßt. Jan Lauhoff dankte den Fußballern für deren Spendenbereitschaft zugunsten der Ukraineflüchtlinge. 2500 Euro habe die SG Telgte dem MHD überreicht.

Stadion heißt wieder „Jugendstadion“

Das Stadion – so erfuhren die Mitglieder – trage wieder den alten Namen Jugendstadion, weil der bisherige Hauptsponsor Takko sein finanzielles Engagement zum Jahresende 2021 eingestellt habe. Derzeit sei der Vorstand auf der Suche nach einem neuen Sponsor und Namensgeber. Um die fehlenden Einnahmen in etwa aufzufangen, müsse die SG Telgte den Mitgliederbeitrag ab dem 1. Juli um durchschnittlich zehn Prozent erhöhen. Josef Niehoff bezifferte die Mehrkosten für Familien auf 1,67 Euro monatlich. Für aktive Senioren betrüge die Erhöhung monatlich einen Euro, bei Kindern und Jugendlichen seien es 83 Cent.

Die Berichte aus den Abteilungen veranlassten die Versammlung mehrmals zu kräftigem Applaus. Denn neben guten Platzierungen und Erfolgen im Jugend- und Seniorenbereich der Fußball- und Tischtennisabteilung gab es Erfreuliches aus der Fußballjugend zu berichten: Mit 24 Jugendmannschaften (19 Jungen- und fünf Mädchenteams) gehe die SG in die neue Saison 2022/2023. Abteilungsleiter Jochen Ernste: „Damit gehören wir zu den stärksten Vereinen im Kreis.“ Möglich sei dieses nur aufgrund des starken Engagements vieler Eltern und des Einsatz der Jugendtrainer. Auch in der Tischtennisabteilung hätten sich die in Schulen durchgeführten Projekte positiv ausgewirkt.

„ »Damit gehören wir zu den stärksten Vereinen im Kreis.« “ Jochen Enste

Bei den Vorstandswahlen waren sich alle einig: Für zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt wurden: Stephan Dietzmann (1. Vorsitzender), Jens Hampel (3. Vorsitzender), Jutta Willmann (Schriftführerin), Dr. Gerald Depner (Ehrenamtsbeauftragter) sowie Jochen Schmitt (neben Guido Brockmann) als neuer Kassenprüfer.

An der Zukunftsgestaltung der Sportanlagen arbeite der Vorstand nachdem beim Bürgermeister ein Gespräch stattfand. „Unser Ziel ist es auf jeden Fall“, so Jan Lauhoff, „einen zweiten Kunstrasenplatz zu bekommen.“