Gymnasiastenerhalten Zertifikate

Stolz präsentieren 17 Schüler des Telgter Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums ihre LCCI-Zertifikate. LCCI ist die Abkürzung für „London Chamber of Commerce and Industry“, vergleichbar mit der deutschen Industrie- und Handelskammer. Die Schüler hatten im Rahmen des Differenzierungskurses in der Stufe neun an der Prüfung „Business English“ teilgenommen. Die schriftliche Prüfung fand im Mai statt. Die Arbeiten waren dann nach London geschickt worden und wurden auch dort korrigiert und bewertet. Jetzt konnte Schulleiterin Mechthild Rövekamp-Zurhove die lang erwarteten Zertifikate übergeben.