Kosten steigen und steigen

Die Kosten für den Erweiterungsbau des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums steigen und steigen.

Gegenüber der letzten Berechnung im Juni 2022 war im Dezember noch einmal eine Steigerung um rund 13 Prozent zu verzeichnen. Brutto wurden Kosten von 11,12 Millionen Euro errechnet. Schuld sei zum größten Teil die Steigerung der Baukosten, die durch die Stadt nicht zu beeinflussen seien, sagte Stefan Klein-Ridder, Fachbereichsleiter „Bauen und Bewirtschaften“.

In einem Workshop wurde am Dienstag nach Einsparpotenzialen gesucht. An vielen Stellen wurde man fündig. Um rund 500 000 Euro konnten die Kosten so gesenkt werden. Trotzdem bleibt immer noch eine Summe von 10,6 Millionen Euro. Und viele Unwägbarkeiten warten in der nahen Zukunft noch. Auch wenn es bei den Lieferengpässen Entspannung gebe und die Auftragslage besser sei, so bereiten die hohe Inflation und die hohen Energiekosten der Stadt weiter Kopfzerbrechen.