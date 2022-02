Gymnastik und Fußball kombiniert

„Das ist eine gute Sache, macht Spaß und man rostet nicht ein“, sagt Bernd Tepper. Er gehört zu den Teilnehmern, die in der Gruppe „Gymnastik mit Fußball im fortgeschrittenen Alter“ mitmachen. „Am Mittwochvormittag ist das für mich von 10.30 bis 11.30 Uhr ein fester Termin. Daran lässt sich nicht rütteln.“ Neben dem sportlichen Bereich, der der körperlichen Fitness dient, stellt der 76-jährige Tepper auch das Beisammensein in der Gemeinschaft heraus.

Die Teilnehmer, die heute in den Gymnastikgruppen Ü 50 und Ü 70 der Altherrenabteilung des SV Ems Westbevern ihre Trainingseinheiten in der Mehrzweckhalle in Vadrup absolvieren, die in früheren Zeiten eifrig in Punktspielen auf Torejagd gingen, genießen die Möglichkeit, die der SV Ems Westbevern ihnen bietet. Auch dank derjenigen, die abwechselnd die Übungseinheiten leiten.

Häufig denkt ein Fußballer ans Aufhören, wenn er nicht mehr so aktiv sein kann wie zu seinen besten Zeiten und sich erste Wehwehchen einstellen. Doch beim SV Ems Westbevern muss das runde Leder für diese Sportler, die teils auch in anderen Funktionen ehrenamtlich für den Verein aktiv sind, nicht ganz ruhen.

Die Gymnastikgruppen Fußball der Altherrenabteilung des SV Ems bieten eine gute Gelegenheit, den Bewegungsapparat in Schwung zu halten.

Die Idee ist vor 20 Jahren von Franz Sommer umgesetzt worden. Sie ist zu einem festen Bestandteil im Vereinsleben geworden. Die Beliebtheit spiegelt sich in den guten Teilnehmerzahlen wider.

Mittwochs von 10.30 bis 11.30 Uhr treffen sich die Teilnehmer der Ü70-Gymnastikgruppe in der Mehrzweckhalle in Vadrup. Eine Dreiviertelstunde Gymnastik und dazu eine Viertelstunde Fußball – ohne Körperkontakt – sind angesagt.

Günter Niesing, kommissarischer Leiter und Koordinator, Bernhard Große Hovest, Bernd Tepper und Heribert Essing leiten abwechselnd das Training. Zehn bis zwölf Teilnehmer bilden den Stamm. Insgesamt rund 15 Teilnehmer zählt die Gruppe.

Zusammenhalt und Geselligkeit wurden noch im vergangenen Oktober durch eine Radtour mit gemeinsamem Frühstück untermauert. Wolfgang Lohmann wurde für seine akribische Vorarbeit, die er vor Beginn der Trainingsstunde einbringt, mit einem kleinen Präsent bedacht.

Die Akteure der Ü50-Gymnastikgruppe holen sich ihre körperliche Ertüchtigung jeden Freitag von 18 bis 19.15 Uhr ebenfalls in der Mehrzweckhalle in Vadrup. Auch hier wird Gymnastik mit Fußball verbunden. Hans-Bernd Mersmann, Günter Niesing und Thomas Müller leiten das Training. „Ich wünsche mir noch einen vierten Übungsleiter“, so Günter Niesing. Auch bei der Ü 50 hat sich ein fester Stamm mit rund zwölf Akteuren gebildet. „Eine klasse Truppe“, ist der allgemeine Tenor.

Interessierte sind in beiden Gruppen jederzeit willkommen. Nähere Informationen gibt es auch unter www.sv- ems.de.