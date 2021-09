Hand in Hand geforscht

Für gut 40 Kinder aus den vierten Klassen der Marienschule war es eine spannende Exkursion in den Klatenberg. Die Schüler des Biologiekurses der EF am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium und ihre Lehrerin Dorle Hermes, die das Waldprojekt leitete, erwarteten die zwei Grundschulklassen mit ihren Lehrerinnen Susanne Schnuck und Kathrin Bücker bereits.

Dieser Waldbesuch besteht schon seit mehreren Jahren und basiert auf einer Kooperation der beiden Schulen. Dabei gingen die Grundschüler in Kleingruppen mit der Unterstützung und unter Betreuung eines Oberstufenschülers des Gymnasiums spannenden Fragen auf den Grund.

Auf dem Programm standen beispielsweise das Messen der Helligkeit an verschiedenen Standorten im Wald und die damit verbundenen Unterschiede im Pflanzenvorkommen. Außerdem lernten die Kinder, wie die Höhe eines Baumes gemessen werden kann, ohne dafür ein Metermaß zu verwenden. Die Ergebnisse wurden in einem kleinen Arbeitsheft festgehalten und die gesammelten „Schätze des Waldes“ zurück zum Gymnasium gebracht. Wegen des Regens konnten die jungen Forscher zwar nicht alle sieben Themen rund um den Wald bearbeiten, bereiten aber einen Tag nach ihrem Ausflug in den Klatenberg mithilfe der am Vortag erarbeiteten Ergebnisse Plakate vor.

Die Ausstellung präsentieren sie dann am Freitagnachmittag den Eltern, die von den Forschungsergebnisse und dem Eifer der Kinder sehr angetan waren.