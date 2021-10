Harmonischer Wechsel an der Spitze

Einen Wechsel gab es an der Spitze des Bürgerschützenverein Westbevern-Dof anlässlich der Generalversammlung.

Norbert Hüttmann (l.) ist neuer Vorsitzender des Bürgerschützenvereins Westbevern-Dorf. Der bisherige Schriftführer tritt die Nachfolge von Reinhard kleine Schlarmann (Mitte) an, der nach zwölf Jahren als nicht mehr kandidierte. Cornelius Weiligmann (r.) gehörte zu den ersten Gratulanten.

Der Bürgerschützenverein Westbevern-Dorf ist gut aufgestellt: Das wurde anlässlich der Mitgliederversammlung deutlich. Das ist auch ein Verdienst von Reinhard kleine Schlarmann. Zwölf Jahre hat er die Schützen als Vorsitzender geführt, bevor er bei der Generalversammlung abtrat und das Amt an Norbert Hüttmann übergab. „Es ist an der Zeit, den Vorsitz in jüngere Hände zu legen“, schloss kleine Schlarmann seinen letzten Bericht.

„Reinhard kleine Schlarmann war ein Teamplayer. Er hat sich große Verdienste erworben und übergibt ein bestelltes Feld“, lobte Norbert Hüttmann unter dem Beifall der Mitglieder. Nach 20 Jahren Vorstandsarbeit, davon zwölf als Vorsitzender und acht als Schriftführer, ging ein Ära zu Ende.

Der Verein zählt 446 Mitglieder. Schatzmeister Reinhold Laukamp konnte zudem über eine solide Finanzlage berichten. Der Mitgliedsbeitrag bleibt bei 15 Euro. Auf Beschluss der Generalversammlung wird zudem für 2021 kein Beitrag fällig, was auch mit den ausgefallenen Veranstaltungen zu tun hat.

Über eine Durchführung des Zugfestes und des Winterfest (22. Januar) wird noch beraten. Alle Termine für das kommende Jahr sollen den Mitgliedern rechtzeitig mitgeteilt werden.

Die turnusgemäß anstehenden Wahlen verliefen im Eiltempo: Norbert Hüttmann (erster Vorsitzender), Reinhold Laukamp (erster Schatzmeister), Anja Weiligmann (erste Schriftführerin), Christoph König (zweiter Schriftführer), Christoph Karrengarn (Kompanieführer), Josef Weiligmann (Kompaniefeldwebel) sowie Andreas Böcker, Edgar Laukamp, Stefan Wewelkamp (Fahnenoffiziere), Dagmar Wieler, Benedikt Austrup, Christina Schulze Relau (Adjutanten) und Jan Wietkamp (Jugendwart) wurde jeweils einstimmig gewählt.

Musikalisch untermalt wurde die Generalversammlung durch den Musikzug Westbevern-Dorf.