Harz-Verbot für Handballer

Die Handballer des TV Friesen werden ab sofort in der frisch renovierten Dreifachturnhalle auf die Nutzung sogenannter wasserlöslicher Haftmittel verzichten müssen. Das beschloss der Hauptausschuss am Dienstagabend mit den Stimmen der Grünen und der SPD. Bürgermeister Wolfgang Pieper kündigte in diesem Zusammenhang bereits an, dass Zuwiderhandlungen sanktioniert würden.

