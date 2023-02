Haushaltsdisziplin ist das Gebot der Stunde

Die FDP-Fraktion hat den Haushalt 2023 beraten. „Wie erwartet ist die finanzielle Situation der Stadt deutlich angespannt, wir können auch sagen besorgniserregend“, schreibt die Fraktionsvorsitzende Karin Horstmann. „Die hohen Investitionen im Jahr 2023 und den Folgejahren in Schulen, Feuerwache, Haus der Musik, um nur einige zu nennen, lassen die Pro-Kopf-Verschuldung rasant in die Höhe steigen.“ Gleichzeitig gehe das Eigenkapital der Stadt drastisch in die Knie. Dabei seien die Risiken aus dem Bauprojekt Telgte-Süd im Haushalt noch nicht einmal berücksichtigt.

Sporthallen der Stadt freiziehen

„Trotz dieser schwierigen Situation ist die menschenwürdige Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen aus unserer Sicht unabdingbar“, so Horstmann weiter. „So schnell wie möglich sind die beiden mit Flüchtlingen belegten Sporthallen der Stadt freizuziehen. Die Unterbringung dort ist unwürdig, extrem teuer und für den sozialen Frieden in unserer Stadt schädlich.“ Für den von der FDP seit Jahren mit konkret genannten Projekten geforderten bezahlbaren Geschosswohnungsbau habe ihre Partei im Rat nie Unterstützung erhalten. Das hätte die Wohnungssituation, nicht nur von Flüchtlingen, schon heute entspannen können.

Haushaltsdisziplin sei, so die FDP, das Gebot der Stunde. „Wir haben uns bei unseren Beratungen daran gehalten und stellen deshalb auch nur bescheidene Anträge. Unser Wunschprojekt des plangleichen Bahnübergangs am Clemenspark stellen wir erneut zurück. Es ist bei dieser Haushaltslage leider unrealistisch.“ Für die notwendige Sanierung des Rathauses seien im Haushalt 2023 schon keine Mittel mehr eingestellt. Echte Fortschritte an dieser Stelle seien wohl erst im nächsten Jahrzehnt zu sehen.

E-Ladestation für Westbevern und Vadrup

Die FDP möchte Haushaltsmittel für mindestens je eine E-Ladestation für Westbevern und Vadrup in den Haushalt eingestellt haben. Zudem erwarten die Freien Demokraten, dass die Parksituation auf dem Busparkplatz an der Planwiese endlich verbessert und ausgeweitet wird. Das werde schon ein Jahr lang versprochen.

Die vorgeschlagene Absichtserklärung zur Anhebung der Hebesätze zur Grundsteuer in 2024 komme für die FDP nicht in Frage, so Horstmann. Ab 2025 gelte das neue Grundsteuergesetz mit allen Unsicherheiten in den Auswirkungen. Erst solle auf die Neuberechnungen gewartet werden.

„Wir haben viele Fragen zu den hohen Kosten, die NRW Urban bezüglich des Baugebiets Telgte-Süd aufgerufen hat“, heißt es weiter. „Außerdem sind wir der Auffassung, dass 80 000 Euro für eine Garage für das Fahrzeug der Hausmeister am Schulzentrum entbehrlich sind.“ Weitere Details würden im Finanzausschuss diskutiert.