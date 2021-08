Heimatverein erwachtaus Dornröschenschlaf

Der Heimatverein beendet den Dornröschen-Modus, in den er im März vergangenen Jahres coronabedingt gefallen war. Die fortgeschrittene Impfkampagne und die noch immer relativ niedrigen Inzidenzwerte haben die Unternehmungslust geweckt.

Am 17. August startet der Reigen mit einem Musikabend um 19 Uhr in der Gaststätte „Mittendrin“ oder bei gutem Wetter als „Open-Air“ im Außenbereich. Das „Duo flexibile“ mit Martin Gehrmann (Akkordeon und Gesang) und Matthias Fleige (Posaune) sorgt für eine ungewöhnliche Unterhaltung bei einem spontanen Wunschkonzert.

Schon am 24. August geht es mit dem traditionellen gemütlichen Grillen um 18 Uhr am Bootshaus des Paddelclubs weiter. Für Würstchen, Getränken und Gesang ist gesorgt.

Zum 46. Mal soll der Schnadgang am 18. September in Kooperation mit dem Kultur-Freundeskreis und der Stadt Telgteendlich wieder stattfinden. Diesmal führt die gemeinsame Wanderung um 8.45 Uhr vom Telgter Rathaus ins Gewerbegebiet Kiebitzpohl. Am Abend findet eine plattdeutsche Messe in der Propsteikirche statt.

Für die Teilnahme am Musikabend ist eine vorherige Anmeldung bei der Gaststätte „Mittendrin“ erforderlich. Für den Schnadgang wird um die entsprechende Mitteilung an Tourismus und Kultur,

69 01 00, gebeten. Das Grillen und die plattdeutsche Messe können ohne Anmeldung besucht werden.