Heiß auf ein kleines Stück Fell

Das ist ein herbstliches Highlight der Reiterfamilie, die Fuchsjagd des RFV „Gustav Rau“ Westbevern steht an. Reiterinnen und Reiter sowie Fahrer und viele Interessierte fiebern dem Event am 30. Oktober (Samstag) bereits entgegen.

Um 9 Uhr treffen sich alle Teilnehmer zum Wortgottesdienst in der neuen Reithalle. Das Frühstück schließt sich um 9.30 Uhr an. Der Start zur Fuchsjagd, der Geländeausritt ab der Vereinsreithalle, folgt nach der Stärkung. Nach dem ersten Teilabschnitt des Ausritts findet um 12.30 Uhr das gemeinsame Mittagessen im Gasthaus Osthues-Brandhove in Telgte statt. Wie gewohnt tritt dann das Jagdgericht in Aktion, um Vergehen der Teilnehmer, die sich seit dem frühen Morgen ereignet haben, zu ahnden.

Der Geländeritt endet mit dem Jagdauslauf auf dem Gelände der Vereinsreitanlage in Westbevern-Vadrup . Dort rückt dann der sportliche Teil in den Vordergrund. Es ist zwar nur ein kleines Stückchen Fell, das es bei der Fuchsjagd zu ergattern gibt. Darauf aber sind alle Aktiven des RFV „Gustav Rau“ so richtig heiß. Entsprechend spannend wird es zugehen, wenn die neuen Fuchsmajore bei den Großpferden und den Ponys ermittelt werden und sich als Nachfolger von Nina Stegemann (Großpferde) und Laura Wellenkötter (Ponys) feiern lassen wollen. Der Ausklang an der Reithalle schließt sich an.