Heiß diskutiertes Thema

Der Bürgerantrag von Dr. Thomas Müller an den Rat, in dem er eine Änderung der Gestaltungssatzung für die Altstadt vorgeschlagen hat, hat zu vielen Diskussionen geführt und zum Teil auch hohe Wellen geschlagen.

Zur Erinnerung: Thomas Müller hatte aus einem konkreten Anlass – das waren die Bierzelttische, die zur Bewirtung verwandt und auf dem Markt gelagert wurden – vorgeschlagen, dass der Stadt ein Instrument zur Verfügung gestellt werden soll, „um gegen ein solches Verhalten vorgehen zu können“. Wortwörtlich hatte er in seinem Antrag an die Politik den Vorschlag unterbreitet: „Bauliche Anlagen und Werbeanlagen sowie die Stadtmöblierung einschließlich der Außengastronomie haben bei ihrer äußeren Gestaltung in Form, Maßstab, Gliederung, Werkstoff und Farbe das bestehende Ortsgefüge und die Eigenart des Straßenbildes zu berücksichtigen und sich damit in die ihre Umgebung prägende Bebauung einzufügen.“

„In einer Studie haben wir einmal untersucht, wann ein Platz oder ein Lokal von Besuchern als gemütlich empfunden wird und man sich gerne dort aufhält“, schreibt Dr. Thomas Baaken, Marketing-Professor in Münster, in seiner Leserstellungnahme zu dem Thema. Und weiter: „Das Ergebnis war eindeutig: Lokale mit sehr unterschiedlicher Bestuhlung und anders geformten und gestalteten Tischen verbreiten eine gemütliche Atmosphäre. Lokale hingegen, deren Tische und Stühle allesamt gleich und identisch sind, werden als steril und gerade eben schnell aus dem Möbelhaus geholt empfunden. Nicht zuletzt besteht ja auch das Pflaster bewusst aus sehr unterschiedlichen individuellen Steinen und nicht aus gleichförmigen Betonsteinen – weil das eben schön aussieht.“ Und er fordert: „Lasst den Wirten ihre spezifischen Freiheiten und greift nicht schon wieder in deren Geschäft ein. Sie wissen am besten, was Kunden anzieht und fasziniert. Bestimmt keine Gleichförmigkeit.“

Ähnlich sieht das Jürgen Overlöper aus Ostbevern. Er schreibt: „Ich wohne zwar im Nachbarort, und wir haben leider nicht so eine hübsche Innenstadt, aber als geborener Telgter und als häufiger Gast verstehe ich nicht, warum die Möblierung auf dem Marktplatz durchgängig gleich sein sollte.“ Und weiter heißt es: „Die Häuser am Marktplatz sehen auch nicht alle gleich aus und das ist auch gut so, bringt doch erst die Vielseitigkeit ein buntes und hübsches Bild. Es ist auch unpraktisch, wenn jeder Gastronom die gleich Möblierung hat. Zur Orientierung von Bedienung und Gast ist eine unterschiedliche Ausstattung auch wichtig. Kurz, ich halte nichts von der Idee“, betont er.

Ekkehard Strels schreibt: „Wir haben als Stadt und als Bürgergesellschaft wahrlich genügend andere Sorgen, als uns über die Bestuhlung des Marktplatzes den Kopf zu zerbrechen. Wie wohltuend ist die unterschiedliche Bestuhlung, erkennt der Gast doch sofort, an welcher Stuhl- oder Tischreihe eine gastronomische Einrichtung beginnt und wo sie endet. Oder werden die Gäste künftig auch vor dem Böttcherhaus von Servicekräften des Marktcafés und vor dem Marktcafé von Kellnern des Böttcherkellers bedient?“

Eine andere Auffassung hat Anton Riesenbeck: „Wenn die Stadt den Gewerbetreibenden kostenlos Stellplätze zur Verfügung stellt, sollte sie auch bei der optischen Gestaltung ein Mitspracherecht haben. Wichtiger ist mir aber die Bequemlichkeit beziehungsweise der Sitzkomfort der Bestuhlung, der lässt nämlich auf dem Marktplatz teilweise schon zu wünschen übrig.“

Für Marina Pietig wiederum ist es unverhältnismäßig vorzuschreiben, welche Art der Bestuhlung die Gastronomen verwenden sollen. Sie betont: „Die Gastronomie ist eh durch Corona gebeutelt, Nachhaltigkeit spielt wohl auch keine Rolle. Ich fände es bieder und langweilig – und wenn, dann sollte es eine Kundenbefragung geben und das Ganze nicht im Rathaus entschieden werden.“

Anette Schwarze wiederum ist der Meinung, „dass Biertische nicht zum Gesamtbild des Marktplatzes passen“. Und weiter schreibt sie: „Ohnehin ist eine Pizzeria in dem netten Ambiente des Böttcherkellers nicht passend. Es fehlt ein gemütliches Weinlokal.“ Warum die Bestuhlung der anderen Lokale einheitlich sein sollte, das wiederum erschließt sich ihr nicht: „Die andersartige Bestuhlung unterstreicht doch die individuelle Note“, betont sie.

„Geht es um die Bierzeltgarnituren, die vermutlich nur als Übergangslösung gedacht sind?“, fragt sich Ulrich Keiper und schreibt weiter: „Wenn dem so ist, scheint mir die Argumentation doch ziemlich weit hergeholt, es führe zu weniger Besuchern der Altstadt und zur optischen Verschandelung des Marktplatzes. Es gibt bestimmt wichtigere Aufgaben anzugehen, oder nicht?“