Heiße Phase im Wahlkampf eingeläutet

Im Rahmen eines Sommerfestes startete die SPD Telgte/Westbevern die heiße Phase im Bundestagswahlkampf. 50 Teilnehmer waren der Einladung gefolgt und genossen den warmen Nachmittag bei kühlen Getränken und Grillspezialitäten.

Der Ortsvereinsvorsitzende Klaus Resnischek begrüßte neben den Genossen und Freunden der SPD besonders den Wahlkreiskandidaten und Bundestagsabgeordneten Bernhard Daldrup sowie den stellvertretenden Landrat des Kreises Warendorf, Franz-Ludwig Blömker, und den Vorsitzenden der SPD-Kreistagsfraktion Dennis Kocker.

In seinem Grußwort ging Daldrup auf die beiden Besuche mit seinem Coffee-Bike in Telgte in den vergangenen Wochen ein. Er spüre auch in Telgte den positiven Trend in der Bevölkerung für die Zustimmung zum Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD. Ihm werde die größte Kompetenz zugesprochen, Deutschland in den nächsten Jahren zu führen. „Der Aufschwung der SPD spiegelt sich in der positiven Entwicklung der SPD Telgte“, so Bernhard Daldrup, der sich bei Klaus Resnischek für die Unterstützung bedankte. „Das Sommerfest ist ein tolles Beispiel für die gute Stimmung im Wahlkampf, und ich freue mich über die zahlreichen positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung, ganz unabhängig von der Parteienzugehörigkeit“, so der Abgeordnete.

Nach den Grußworten freute sich Klaus Resnischek über sechs neue Mitglieder im Ortsverein. Maike Stutter, Lukas Deppe und Michael Gellenbeck erhielten ihre Parteibücher. Des Weiteren sind drei Mitglieder durch Zuzug nach Telgte aus anderen Ortsvereinen gekommen: Moritz Brandherm, Josef Pritzen und Dieter Steinkamp. Eine besondere Ehre wurde Michael B. Ludwig zuteil. Er erhielt eine Urkunde für 50-jährige SPD-Mitgliedschaft. Gleichzeitig wurde seine jahrelange Zugehörigkeit zur SPD-Fraktion im Telgter Rat von Klaus Resnischek gewürdigt. Eine Urkunde für 50 Jahre in der SPD erhielt auch Klaus Witthinrich.

In seinem Schlusswort dankte Klaus Resnischek allen Helfer der Plakatierungsaktion in Telgte und Westbevern. Er freute sich, die ersten druckfrischen Exemplare des „Roten Faden“ zur Bundestagswahl ausgeben zu können. Diese Zeitung mit insgesamt 20 Seiten wird an alle Haushalte in Telgte und Westbevern verteilt. Er bedankte sich bei den Redakteuren Pia Pellmann und Alexander Holthaus, „ohne die es die Zeitung nicht geben würde.“