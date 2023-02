„Helau again“ Weiberfastnacht

Gelungene Rückkehr nach pandemiebedingter Zwangspause: Mit einem abwechslungsreichen Programm feierten die Aktiven der KFD St. Johannes in Telgte Weiberfastnacht. Nun verwandelten die Damen das Pfarrzentrum in ihre Narrhalla, die Stimmung im bis auf den letzten Platz gefüllten Saal war von Anfang an bestens. Unter dem stimmigen Motto „Helau again“ freuten sich die Frauen auf der Bühne und im Publikum über die Rückkehr der in den vergangenen Jahren schmerzlich vermissten Veranstaltung. Im Verlauf der kommenden Stunden strapazierten die Damen der KFD die Lachmuskeln ihrer Zuschauerinnen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet