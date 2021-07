Highlight Ponycamp zum Schluss

Natürlich spielen beim Ferienprogramm von „equi valent“ die Pferde eine große Rolle, doch das Drumherum ist genauso wichtig. So können die Kinder basteln, sich Kunststücke ausdenken, Eier suchen und einfach draußen sein.

Zum zweiten Mal bietet „equi valent – mit Pferden lernen“ ein fünfwöchiges Ferienprogramm an. „Entstanden ist es letztes Jahr spontan als Reaktion auf Corona“, so Geschäftsführerin Daniela Kaminski. „Die Eltern suchten händeringend nach Ersatz für die ausgefallenen Stadtrandangebote – so war es auch dieses Mal.“ „Ausgebucht“ steht hinter allen Angeboten.

„Wir konnten feststellen, dass das Drumherum dieses Jahr genauso wichtig ist wie das Reiten“, erläutert Daniela Kaminski. Drumherum – das bedeutet draußen sein, basteln, mit den Hunden kuscheln, sich ein Theaterstück mit Pferden oder beeindruckende Kunststücke ausdenken oder auch Eier suchen, „und überhaupt einfach unter Kindern sein“.

Das Highlight wartet wie immer am Ende der Ferien mit dem Ponycamp. Dieses Mal lautet das Thema „Märchen“. Dazu holt sich das „equi valent“-Team den Märchenwald von der Gärtnerei Woltering zurück. „Damit haben wir 2012 am Schaufensterwettbewerb der Hanse teilgenommen. Seitdem bereichert er Wolterings Weihnachtsmarkt.“ Dieses Mal gestalten ihn die Kinder des Ponycamps selber und lernen so die verschiedenen Märchen kennen – und wer weiß, ob nicht eine Märchenprinzessin auf einem weißen Pferd dazu gehören wird.