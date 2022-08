Highlights Telgtes mit Rad erkundet

Zur traditionellen Sommerradtour des Landrates trafen sich Landrat Dr. Olaf Gericke und Telgtes Bürgermeister Wolfgang Pieper mit Vertreterinnen und Vertretern der Kreis- und Stadtverwaltung am Rathaus in Telgte. Nach der Begrüßung gab Pieper einen kurzen Einblick in die Sanierungspläne für das Rathaus, das den Anforderungen an ein modernes Verwaltungsgebäude gerecht werden soll.

Zur ersten Station radelte die Gruppe zum Schulzentrum an der August-Winkhaus-Straße. Dort soll das Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium erweitert werden. Die neue Zweifachhalle des Schulzentrums wird derzeit als Notunterkunft für Geflüchtete genutzt und beherbergt aktuell mehr als 75 Menschen.

Bei einem kurzen Halt am Münstertor konnten die Gäste sehen, dass sich die Sanierungsarbeiten dem Ende zuneigen und die Straße bald wieder in beide Richtungen befahrbar ist.

Am „Telgter Ei“ vorbei ging es zur Kita Lüttenland an der Georg-Muche-Straße, wo Kita-Leiterin Jutta Schäfer den Besuchern laut einer Pressemitteilung den liebevoll gestalteten Außenbereich der Kita vorstellte. Neben einer Matsch-Zone, einer Balancierstation und einer Bobby-Car-Teststrecke verfügte die Kita über einen Gemüsegarten, in dem Mangold, Mais oder Tomaten angebaut werden.

Südlich der Kita finden bereits die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet „Telgte-Süd“ statt, in dem auch der öffentlich geförderte Wohnungsbau eine wichtige Rolle spielen wird. Auch auf dem ehemaligen Gelände der Firma Wulff finden derzeit Bauarbeiten statt, um das bestehende Wohngebiet nachzuverdichten. „Wir setzen hier auf eine gute Mischung aus Bestandsbauten und Neubauten“, erläuterte Bürgermeister Pieper.

Weitere Stationen waren die Don-Bosco-Schule und die Kita Drostegärtchen, bevor es in Richtung Emsaue ging. Ein Highlight ist hier der Dirt-Bike-Park, der sowohl für junge Fahrer als auch für Profis beste Bedingungen bietet und in Zukunft noch ausgebaut werden soll.

Den letzten Stopp legte die Gruppe am Haus der Musik am Emstor ein, das durch einen Neubau zu einem „Haus der Musik und Begegnung“ werden soll.