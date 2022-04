Hilferuf aus der polnischen Partnerstadt

Der Vorstand der Freunde der Städtepartnerschaft Telgte/Polanica Zdrój (Bad Altheide) erhielt jetzt Post aus der polnischen Partnerstadt. Darin schreibt die stellvertretende Bürgermeisterin Agata Winnicka ausführlich über die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge und dass die Unterstützung allein durch die Stadt nicht mehr geleistet werden könne. Darum wendet sich die Partnerstadt mit einem Hilferuf an Telgte.

Udo Woltering, Vorsitzender des Vereins, und Schatzmeister Stephan Herzig haben bereits die Mitglieder angeschrieben und möchten die in dem Schreiben geäußerte Bitte weitergeben.

Der Förderverein will ein Zeichen der Verbundenheit setzen und mit Hilfe der Telgter Bevölkerung Polanica mit Geldspenden unterstützen. Der Förderverein bittet um Spenden auf ein Sonderkonto bei der Sparkasse Münsterland Ost, IBAN DE62 4005 0150 0034 4909 79, unter Angabe des Verwendungszwecks „Polanica hilft Ukraine“. Das Geld wird der Förderverein direkt nach Polanica Zdrój überweisen.

Einige Zahlen: In der vergangenen Woche befanden sich 306 Flüchtlinge in der Partnerstadt. „Die große Mehrheit,“ so schreibt Agata Winnicka, „sind Frauen mit Kindern“. Und weiter: „Wir haben bereits fast 70 Kinder in zwei Grundschulen und sieben in einem öffentlichen Kindergarten aufgenommen.“

Eine finanzielle Unterstützung sei sinnvoller als Sachspenden, weil das Geld gezielter verwandt werden könne. Zur Begründung dafür nannte die stellvertretende Bürgermeisterin etwa den Kauf von Schuhen und Unterwäsche sowie die Anschaffung von Lernmitteln und Lebensmittel. Es gebe weniger Bedarf an Sachspenden, weil die Flüchtlinge mit dem Wichtigsten versorgt würden.

Viele seien bereits auf der Suche nach einem Arbeitsplatz oder hätten schon einen Job. „Da sich die Lage in der Ukraine nicht beruhigt, haben die meisten Flüchtlinge den Wunsch, bei uns zu bleiben und unabhängig zu werden“, schreibt die stellvertretende Bürgermeisterin.

In seinem Brief zeigt sich der Vorstand des Freundeskreises tief betroffen angesichts des völkerrechtswidrigen Angriffs auf die Ukraine. „Unsere Partnerstadt liegt zwar in Niederschlesien, ist aber von den Entwicklungen in der Ukraine stark betroffen. Wie alle Städte und Gemeinden in Polen hat auch Polanica Zdrój viele Ukrainer aufgenommen.

Für eine Kleinstadt mit 7000 Einwohnern sei die Aufnahme von rund 300 Flüchtlingen eine erhebliche Belastung.