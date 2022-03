Hilferuf zeigt sofort Wirkung

Die Welle der Hilfsbereitschaft für die an der polnisch-ukrainischen Grenze „gestrandeten“ und um Hilfe suchenden Menschen ist auch in Telgte riesengroß. Der Krieg in der Ukraine löst in der Emsstadt ein sehr hohes Maß an Nächstenliebe und Solidarität aus.

Das erlebte jetzt auch der 40-jährige Familienvater Thorsten Kubea. Am Rosenmontagabend unterhielt er sich mit seinem Nachbarn über das Leid der Menschen in der Ukraine. Dabei erfuhr er, dass der Arbeitgeber seines Nachbarn, „Theo‘s Reisen“ in Amelsbüren, gerade einen Buskonvoi an die polnisch-ukrainische Grenze bei Krakowez (etwa 88 Kilometer westlich vom ukrainischen Lemberg entfernt) mit Hilfsgütern vorbereite.

Thorsten Kubea griff zu seinem Handy und postete in zwei Whatsapp-Gruppen – einer Nachbarschafts- und einer Telgter Gruppe – einen Spendenaufruf. Er gab auch gleich die Adresse für die Anlieferung von Hilfsgütern an. Kurze Zeit später begann sich bereits seine Doppelgarage zu füllen.

Am nächsten Morgen standen die Spender Schlange. Auch die Einfahrt füllte sich mehr und mehr. Thorsten Kubea war beeindruckt und hocherfreut. Er bat seine Nachbarn um Unterstützung: „Allein schaffe ich das nicht.“

Diese ließen sich nicht zweimal bitten. Denn es musste noch alles beschriftet und verpackt werden: Bettdecken, Wäsche, Kleidung, Wolldecken, Nahrungsmittel, Hygieneartikel und Pampers für Babys und mehr waren zusammen gekommen. Keine 20 Stunden nach dem Spendenaufruf hatte Thorsten Kubea einen Konvoi organisiert, der die Spenden mit vier voll beladenen Pkw und Anhängern nach Amelsbüren brachte: Thorsten Kubea, Thorsten Multhoff, Gerwin Strauß, Indra Wiewel und Philipp Stadtmann kümmerten sich mit weiteren Unterstützern darum, dass das Material noch am Dienstagnachmittag in Amelsbüren zur Weiterfahrt bereitstand. Dort wurde alles verpackt. Am Mittwochvormittag fuhren „Theo‘s Reisen“ und zwei weitere Busunternehmen nach Krakowez, um die Hilfsgüter dort abzugeben und anschließend 150 Flüchtlinge mit nach Münster zu nehmen.

Mit einer weiteren Fahrt eines Glandorfer Unternehmens machten sich auch Verbandsmaterialien der Telgter Firma „wunde24.de“ im Wert von 10 000 Euro auf den Weg zur polnisch-ukrainischen Grenze.

Thorsten Kubea ist noch immer tief beeindruckt von dieser Hilfsbereitschaft. „Ich habe niemals mit so einer Resonanz gerechnet.“ Die Hilfsbereitschaft gehe sogar noch weiter. So hätten ihm Nachbarn erzählt, dass sie sofort bereit wären, Flüchtlinge aufzunehmen.