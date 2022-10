Hilfsgüter werden weiter benötigt

15 Monate ist es her, dass sich Jennifer Ludewig zum ersten Mal auf den Weg begab, um Spenden aus Telgte und Umgebung in das Flutgebiet zu fahren. Am Freitag begibt sie sich erneut auf Tour. Und sie bittet um weitere Spenden.

Jennifer Ludewig ist von Anfang an mit den von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen im Ahrtal verbunden. Sie engagiert sich ehrenamtlich und unentgeltlich immer wieder mit Hilfsgüter-Lieferungen. Besonders freut sie sich darüber, dass ihr mit Hubert Albermann und Joachim Pupkes zwei wertvolle Helfer zur Seite stehen und die Fahrten ins Ahrtal unterstützten.

Dieses Trio fährt am Freitag erneut persönlich zu den Betroffenen, um Hilfe suchende Menschen zu unterstützen. Bis dahin hoffen sie noch auf weitere Spenden aus der Bevölkerung: Für ihrer nächste Hilfslieferung bittet Jennifer Ludewig um Spenden.

Ihre Liste ist lang: Spülmittel, Desinfektionsmittel, Seife und Küchenrollen sowie nicht alkoholische Getränke werden benötigt. Auch Milch, Salz und Zucker, Kinderschminke, Tesafilm, Geschirr, Becher, Pommesschalen, Besteck „to-go“, Mayonnaise, Ketchup und Senf werden gewünscht.

Spenden-Kontakt

Wer für die „Hilfe fürs Ahrtal“ spenden möchte, wendet sich an Jennifer Ludewig (

01 76 / 22 73 83 85). „Die Dankbarkeit der Menschen im Ahrtal ist nach wie vor enorm und es ist außerordentlich wichtig, auch diesen Menschen weiterhin ab und zu unter die Arme zu greifen“, so die engagierte Telgterin.

Jennifer Ludewig hat festgestellt, dass die Folgen der Flutkatastrophe aus dem Juli 2021 allgegenwärtig sind. „Die Menschen dort sind“, so Jennifer Ludewig, „zum Teil weiter in schwieriger Lage.“ 15 Monate ist es her, dass sich Jennifer Ludewig zum ersten Mal auf den Weg begab, um Spenden aus Telgte und Umgebung in das Flutgebiet zu fahren. In monatlichen Abständen hat sie weiter Hilfsgüter gesammelt und persönlich dort abgegeben, wo es am nötigsten ist. Von vielen Menschen in Telgte hat sie Unterstützung erhalten. „Dafür bin ich sehr dankbar!“

Derzeit wird eine Benefiz-Kirmes in Dernau vorbereitet, die vom 4. bis zum 6. November stattfindet. Diese Kirmes ist für die Menschen im Ahrtal, weil sie nach wie vor In Not sind. Ebenso gehe es darum, den Wiederaufbau voran zu treiben.