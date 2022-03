Hilfstransporte mit Hindernissen

Heinz Loddenkötter ist entsetzt, wenn er die Bilder der Zerstörung aus der Ukraine sieht. Da erinnert er sich unweigerlich daran, dass er 1991 kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs selbst im westukrainischen Lemberg war. Fünf Hilfstransporte in die Ukraine haben die Telgter Malteser durchgeführt.

Erinnerungen an Malteser-Fahrten in die Ukraine

Rita Hüser und Heinz Loddenkötter zeigen ein Schild, das schon 1991 bei einem Hilfsgütertransport in die Ukraine zum Einsatz kam.Auch alte TeigmaschinenHarald Twiehaus (l.) und Dieter Rex schleppten Kisten mit Sanitätsmaterial aus NVA-Beständen.

„Die Bilder aus der Ukraine erschüttern uns. Wir sehen mit Entsetzen, was sich da abspielt.“ Heinz Loddenkötter, 36 Jahre lang war er Stadtbeauftragter des Malteser Hilfsdienstes, kann nicht fassen, was sich nach dem russischen Überfall dort abspielt. In einem Land, das er bei einem der zahlreichen Hilfstransport, die er organisiert hat, selbst auch hat kennenlernen dürfen.