Hilfstransporte starten nach Polen

Haltbare Lebensmittel, Pampers für Kinder und Erwachsene in allen Größen, Kofferradios oder andere kleine Radios für Nachrichten aus der Heimat – all das können die Flüchtlinge aus der Ukraine gebrauchen, die sich aktuell im polnischen Glatz aufhalten. Von dort erreichte den MHD Telgte nun ein Hilferuf.

Einen Hilferuf aus Glatz in Polen erhielt jetzt der Malteser Hilfsdienst Telgte. Dort werden derzeit viele Ukraine-Flüchtlinge aufgenommen. Zwar stellen die Glatzer den Kriegsflüchtlingen in Pensionen sowie in kirchlichen und städtischen Einrichtungen der Stadt Glatz ausreichend Wohnraum zur Verfügung, doch fehlen Medikamente und Lebensmittel. Die Deutsche sozial-kulturelle Gesellschaft in Glatz bittet den Malteser Hilfsdienst Telgte um Spenden.

Geschäftsführerin Rita Hüser nahm den Hilferuf auf und bereitet bereits zwei Hilfstransporte vor. Der eine führt am 9. April von Herford nach Glatz, und der zweite Transport wird vom Malteser Hilfsdienst Telgte mit zwei Fahrzeugen und vier Maltesern am 23. April von Telgte aus persönlich durchgeführt.

Das alles fehlt:

Der MHD Telgte bittet Telgter Bürgerinnen und Bürger um Spenden. Die Glatzer haben dazu mitgeteilt, was ihnen besonders fehlt: haltbare Lebensmittel, Pampers für Kinder und Erwachsene in allen Größen, Kindernahrung, Süßigkeiten für Kinder, Hygieneartikel, auch für Frauen, Medikamente gegen Erkältung und Grippe, Kofferradios oder andere kleine Radios für Nachrichten aus der Heimat. Bekleidung wird zwar auch benötigt, doch diese erhält der Malteser Hilfsdienst Telgte hauptsächlich aus der MHD-Kleiderkammer Warendorf.

Alle Telgter und Telgterinnen, die gerne spenden möchten, werden gebeten, ihre Spenden am Samstag (19. März) von 9 bis 12 Uhr im Malteser-Zentrum im Kiebitzpohl an der Hans-Geiger-Straße (am Kreisel Raiffeisen) abzugeben.