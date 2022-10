Himmel und Erde berühren sich

Für Abt Andreas Werner aus dem Kloster Gerleve ist Telgte im wahrsten Sinne des Wortes ein Ort, „wo sich Himmel und Erde berühren“. Das machte der Geistliche am Samstagabend in der Festmesse zum Abschluss der Wallfahrtssaison deutlich. Denn auf dem Pilgerweg des Lebens, und dazu gehörten auch die Wallfahrten, die alljährlich in die Emsstadt kämen, würden sich für viele Menschen im Miteinander, im Gebet und in der Stärkung durch das Unterwegssein Himmel und Erde berühren.

Berührt war der Abt aber auch selbst, das war immer wieder deutlich zu merken. „Danke, das war ein wunderschöner Gottesdienst“, sagte er beispielsweise nach dem Marienlob an der Kapelle an die Gläubigen und Mitwirkenden gerichtet.

Für einen Schmunzler zum Auftakt hatte der Abt vor dem Gottesdienst gesorgt, als sich vor der Kapelle Fahnenabordnungen, Messdiener, Vertreter des Souveränen Malteser-Ritterordens und andere Beteiligte vor der Kapelle versammelten. „Wo sind denn die Brauer? Die interessieren mich besonders“, sagte er lächelnd in Richtung Metzger-, Bäcker- und Brauergilde gerichtet, die seit Jahrhunderten für das Tragen des Gnadenbildes bei Prozessionen zuständig sind.

Propst Dr. Michael Langenfeld ließ die Wallfahrtszeit Revue passieren. Bis auf wenige Ausnahmen seien zwar wieder fast alle Wallfahrts- und Pilgergruppen gekommen, die sich auch sonst regelmäßig auf den Weg machten. „Allerdings hat die Beteiligung innerhalb dieser Gruppen noch nicht das frühere Niveau erreicht“, sagt er. Dennoch sprach der Propst angesichts der vielen und teils intensiven Begegnungen mit Gläubigen von nah und fern von einem besonders schönen und bewegenden Wallfahrtsjahr.

Dass das Wallfahrtsmotto „Himmel und Erde berühren“ für ihn eine besondere Bedeutung habe, machte der Abt des Klosters Gerleve in seiner Predigt deutlich. Nach dem Abitur und dem Wehrdienst sei ihm sein weiterer Lebensweg keineswegs klar gewesen. Er habe „halbherzig“ ein Studium der Archäologie und Kunstgeschichte aufgenommen, bevor es eine Situation gegeben habe, in der er als bisher wenig gläubiger Mensch das Gefühl gehabt habe, dass sich dort Himmel und Erde berührt hätten. Und noch eines unterstrich er klar: „Das Leben im Kloster habe ich bislang keinen Tag bereut.“

Musikalisch mitgestaltet wurde der Festgottesdienst vom Propsteichor unter der Leitung von Michael Schmitt-Prinz. Das Marienlob vor der Kapelle nach der Lichterprozession wurde vom Kirchenchor der Gemeinde St. Vitus aus Löningen übernommen.