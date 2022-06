Hinter die Kulissen schauen

Sie liegt abseits und unscheinbar in den Klatenbergen, und doch ist sie von zentraler Bedeutung für alle Telgter: die Abwasserentsorgung und Kläranlage des Abwasserbetriebes TEO.

Abwasser fällt in Form von Brauch- und Regenwasser an. Doch was passiert damit? Aus den Augen aus dem Sinn? Beim nächsten öffentlichen Sonntagsspaziergang am 10. Juli erfahren die Teilnehmer, wie es zuverlässig gesammelt, gereinigt und wieder dem Wasserkreislauf zugeführt werden kann. Sie erfahren wie die Anlage funktioniert und wie schlammfressende Einzellern bei der Wasseraufbereitung helfen.

Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Kläranlage, Westbeverner Straße 65. Die Führung dauert etwa 60 Minuten.

Anmeldungen sind unter

0 25 04/69 01 00 oder unter tourismus@telgte.de möglich. Die Teilnahme ist kostenlos.