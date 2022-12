"Historischer Kalender" erhältlich

Es ist mittlerweile eine schöne Weihnachtstradition geworden: Tourismus + Kultur hat wieder einen „Historischen Kalender“ aufgelegt. Darin enthalten sind alte Fotografien, die zeigen, wie es früher einmal in Telgte aussah.

In der 2023-Ausgabe sind unter anderem historische Ansichten von der Herrenstraße, Kapellenstraße und der Emsstraße zu sehen. Die Kalender kosten 20 Euro und sind in der Tourist-Information an der Kapellenstraße 2 erhältlich. Reservierte Exemplare können ebenfalls zu den Öffnungszeiten abgeholt werden.

Wer noch weitere Geschenkideen für das nahe Weihnachtsfest sucht, kann darüber hinaus bei Tourismus + Kultur große Weihnachtskugeln vom Telgter Heimatverein, Rathaushonig oder auch Schutzengel-Geschenkpapier erwerben.