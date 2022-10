Hobby war Beruf – Beruf war Hobby

Musikschulleiter Gregor Stewing ist am Freitagabend mit einer großen Musik-Show verabschiedet worden. In einem Interview spricht er über die Höhen und Herausforderungen seines Schaffens und wagt einen Ausblick.

Mit einer großen Musik-Show wurde gestern Abend Gregor Stewing verabschiedet. In einem Interview geht es um diese Zeit, die Höhen und Herausforderungen sowie einen Ausblick.

Herr Stewing, über 35 Jahre haben Sie an der Spitze der Musikschule gestanden. Gehen Sie mit lachenden oder weinenden Augen?

Gregor Stewing: Das sind ganz klar zwei weinende Augen, da ich aus gesundheitlichen Gründen meine Zeit als Musikschulleiter beende. Das gemeinsame Musizieren mit Menschen aus allen Altersgruppen – von den sechsjährigen Kindern bis zu den Sängern und Sängerinnen im Seniorenchor – hat mir unglaublich viel bedeutet. Ich organisiere gerne und versuche, Projekte zu einem guten Abschluss zu bringen. Das alles wird mir sehr fehlen.

Zurück zu den Anfängen: Wie hat sich die Musikschule im Laufe der Jahre verändert?

Stewing: Es haben sich sowohl die Menschen als auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verändert. In den 90er Jahren waren die Kinder und Jugendlichen in der Regel nach 14 Uhr zu Hause und konnten nachmittags den Unterricht an der Musikschule besuchen. Die Freizeitangebote waren längst nicht so vielfältig wie heute. Die Interessen der Menschen sind heute weiter gestreut als früher. Musik spielt bei fast allen Menschen eine große Rolle. Intensives Üben und die besondere Beschäftigung mit einem Instrument in der Regel nicht.

Auf was sind Sie besonders stolz?

Stewing: Die Musikschule hatte in den fast 36 Jahren keine negativen Schlagzeilen und immer einen guten Klang in Telgte. Ich habe mich den besonderen Anforderungen einer Leitungsfunktion gestellt und bin mir und meinen christlichen Werten treu geblieben. Zusammen mit dem Lehrerteam habe ich die Musikschule attraktiv gehalten. Davon zeugen viele publikumswirksame Auftritte mit teils begeisternden Rückmeldungen.

Was hätten Sie gerne verändert, es aber nicht geschafft?

Stewing: Ich hätte den Neubau für das Haus der Musik gerne aktiv in meiner Amtszeit begleitet und letztendlich dann auch eröffnet und in Betrieb genommen.

Viele Jahre lang war die Finanzierung der Musikschule bei Haushaltsplanberatungen immer ein (Streit-)Thema. Wie sehen Sie das Ganze rückblickend?

Stewing: Kultur, hier konkret die Musikschule, braucht Unterstützung und selbstverständlich eine angemessene finanzielle Ausstattung. Die ideelle Unterstützung für unsere Musikschule war in der zurückliegenden Zeit in der Öffentlichkeit und auch bei den politischen Entscheidungsträgern immer reichlich vorhanden. Die finanzielle Ausstattung war leider immer abhängig von der „finanziellen Großwetterlage“ der Stadt. Die war nicht immer gut, somit auch nicht für die Musikschule.

Das neue Haus der Musik ist seit einiger Zeit in der Planungsphase. Was bedeutet dieses Haus für Sie und die Musikschule?

Stewing: Endlich bekommen die Lehrenden der Musikschule eine angemessene Unterrichtsstätte. Die Planungen für einen Neubau und auch der Besuch in der neugebauten Musikschule in Lüdenscheid haben gezeigt, unter welchen schlechten, unzumutbaren Bedingungen der Unterricht im Haus der Musik stattfindet. Ich freue mich sehr auf den zu erwartenden Neubau und habe fest vor, zur öffentlichen Einweihung und Übergabe zu kommen.

Was werden Sie Ihrer Nachfolgerin besonders ans Herz legen?

Stewing: Frau Günther ist eine erfahrene Musikschullehrerin und kennt auch die Verwaltungsseite der Musikschule. Sie wird mit ihren Ideen und Vorstellungen eine neue Zeit an der Musikschule prägen. Dafür braucht Sie keinen Rat von mir. Es wäre aber schön, wenn sie die guten Dinge an unserer Musikschule erhält und weiterentwickelt. Sie wird sicherlich eingetretene Pfade verlassen und mit neuen Impulsen und Anregungen frischen Wind bringen.

Fidelio, der Förderverein der Musikschule, engagiert sich seit Jahren für die Einrichtung. Wie wichtig ist er für die Musikschule?

Stewing: Der Förderverein Fidelio ist mit seiner langjährigen ideellen und finanziellen Unterstützung unverzichtbar für die Musikschule. Er ist seit 25 Jahren ein gefragter Ansprechpartner für die Politik und die Verwaltung. Besonders bei der Vergabe von Stipendien an unterstützungswürdige Kinder und Jugendliche hat der Förderverein viel Gutes getan. Beim Neubau der Musikschule wird Fidelio eine wichtige Rolle spielen. Das betrifft sowohl die Beratung als auch die finanzielle Unterstützung bei der Ausstattung des Gebäudes. Bisher war „nur“ meine Frau Mitglied im Förderverein. Jetzt werde ich dem Verein auch beitreten.

Zurück zu Ihnen: Haben Sie es jemals bereut, die Stelle in Telgte angetreten zu haben?

Stewing: Ich bin in Ahlen geboren und aufgewachsen. Acht Jahre habe ich in Köln studiert. Seit meinem 28. Lebensjahr bin ich in Telgte. Ich habe alle geschichtliche Literatur über Telgte – zum Teil mehrfach – gelesen. Ich liebe die Menschen und die Natur unserer schönen Stadt. Es war mir eine große Freude und Ehre diese Stadt ein wenig mitzuprägen. Ich fühle mich als gebürtiger Telgter. Ich glaube, damit ist Ihre Frage beantwortet.

Zum Schluss: Was haben Sie sich für den Ruhestand vorgenommen? Und welchen Raum wird die Musik (noch) einnehmen?

Stewing: Mein Hobby war mein Beruf und mein Beruf mein Hobby. Ich habe meine berufliche Verantwortung abgegeben. Sonst wird sich für mich wenig ändern.