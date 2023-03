Hochwasser: Ems überschreitet die 3-Meter-Marke

Das erste Hochwasser des Jahres 2023 gab es am Wochenende. In der Nacht von Freitag auf Samstag trat die Ems im Bereich Telgte über die Ufer.

Flachere Bereiche rund um den Fluss in Telgte überflutet

Hochwasser an der Ems in Telgte.

Zum Ausflugsziel wurde am Samstag angesichts des sonnigen Wetters die Ems, denn in der Nacht von Freitag auf Samstag war der Fluss an vielen Stellen über die Ufer getreten. Faszinierende Bilder lockten Fotografen, das Naturereignis die Spaziergänger.

Unter anderem im Dümmert und in den Emsauen waren flachere Bereiche überflutet. Auch in der Planwiese in der Nähe der Günter-Grass-Brücke stand das Wasser.

Hochwasser im Dümmert. Foto: Große Hüttmann

Allerdings richtete das Hochwasser nach ersten Erkenntnissen keinen Schaden an. Angesichts des Dauerregens vor dem Wochenende war der Pegel von rund 1,50 Meter innerhalb weniger Stunden auf 3,11 Meter angestiegen. Seinen Scheitelpunkt hatte das Hochwasser am Samstag gegen 10 Uhr, anschließend fiel der Wasserstand langsam wieder.