Hochwasser richtet keine Schäden an

Nach dem völlig verregneten Sonntag trat die Ems in der Nacht von Sonntag auf Montag an einigen Stellen über die Ufer.

Zumindest gefühlt fast ununterbrochen hat es am Sonntag geregnet, und auch in den Tagen davor war der Himmel oft verhangen und es kamen einige Liter Wasser pro Quadratmeter herunter. Und das ist nicht nur in Telgte der Fall gewesen, sondern in der gesamten Region.

Letztlich haben diese Niederschlagsmengen dazu geführt, dass die Ems in der Nacht von Sonntag auf Montag an einigen tiefer gelegenen Stellen über die Ufer getreten ist. Das Spielschiff im Dümmert, im Volksmund auch oft „Goldmann-Wrack“ genannt, stand unter anderem im Wasser. Der Bauhof hatte aber vorgesorgt, und neuralgische Bereiche abgesperrt.

Bereits am Montagmorgen konnten die Experten aber wieder Entwarnung geben. Nachdem der Emspegel an der Messstelle bei Einen innerhalb von 24 Stunden von 1,40 Meter auf knapp 2,80 Meter hochgeschnellt war, stabilisierte sich der Wasserstand ab 7 Uhr um einige Stunden danach bereits wieder sukzessive zu sinken. Das erste Hochwasser des Jahres richtete in Telgte keine Schäden an.