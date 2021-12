Hoffen auf häufigere Ausfahrten

5000 bis 6000 Kilometer sind keine Seltenheit. Doch in diesem Jahr hielt sich die zurückgelegte Distanz bei den Ausfahren des Motorradclubs „MS- Standgas“ in Grenzen. >Das hatte Gründe.

Kontinuität im Vorstand und Konstanz bei der Mitgliederzahl lassen den Motorradclub „MC Standgas“ positiv nach vorne blicken – verbunden mit der Hoffnung, dass im nächsten Jahr zumindest ein Großteil der Vorhaben im Programm abgewickelt werden kann. „Wir müssen die Dinge, die da aufgrund der Corona- Pandemie auf uns zukommen, annehmen und werden entsprechend handeln. Die Gesundheit steht über dem sportlichen Teil mit den Ausfahrten und Zusammenkünften“, sagte Ralf Große Coosmann, der auf der Generalversammlung des MC in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt wurde. Einstimmig bestätigt wurden auch Norbert Sommer (zweiter Vorsitzender) sowie Christian Ahlbrandt und Berthold Kötter als Kassenwarte.

Nur 194,5 Kilometer – und das war es für die Saison 2021: Zurückgelegt vom Motorradclub bei seiner jährlichen Abschlussfahrt, die im kleinen Kreis mit sieben Aktiven stattfand. Sie führte durch die Landschaften des Teutoburger Waldes. „Aufgrund der Corona-Pandemie konnte nur diese Veranstaltung durchgeführt werden“, so Große Coosmann.

„Natürlich sind die gefahrenen Kilometer kein Vergleich zu den 5000 bis 6000, die wir standesgemäß in den sieben Monaten von April bis Oktober zurücklegen“, erklärte der MC-Vorsitzende. „Ich hoffe schon, dass wir im nächsten Jahr einiges nachholen können. Das betrifft auch eine ins Auge gefasste Wochenfahrt, die in den Süden Deutschlands führen soll.“

Sicherheit und Disziplin beim Fahren sowie die Förderung der Gemeinschaft und ein harmonisches Miteinander – aber auch die Freude an der Natur und das Genießen schöner Landschaften: All das steht beim Motorradclub ganz oben auf der Agenda. Der Vereinsvorsitzende freut sich, dass fast alle Aktiven trotz der Pandemie dem Club die Treue gehalten haben: „Es gab – stand heute – nur zwei Abmeldungen, die jeweils auf Umzügen beruhen.“ Die meisten der 31 Motorsportfreunde des „MC Standgas“ kommen aus der näheren Umgebung: Westbevern, Ostbevern, Telgte und Münster. Einzig Detlef Gössling reist aus Löningen an, um im vertrauten Kreis dabei zu sein.

Zu den Treffen der Aktiven gehört auch ein monatlicher Stammtisch, der lange Zeit nicht möglich war, inzwischen aber wieder aufgenommen werden konnte. Bei den Zusammenkünften in „Piesers Gasthaus“ werden Kontakte gepflegt, Neuigkeiten ausgetauscht, Ausfahrten geplant und in erster Linie natürlich über das Motorradfahren gefachsimpelt. Gegenseitige Hilfe, zum Beispiel bei Reparaturen, ist selbstverständlich.

Sicherheit ist dabei das oberste Gebot für alle Mitglieder. Ein Sicherheitstraining und ein Erste-Hilfe- Kurs gehören stets zum Auftakt einer Saison. Ralf Große Coosmann betont, dass alle am Motorradfahren Interessierten gerne zum Hineinschnuppern ohne Verpflichtung mitfahren können, was 2022 wieder verstärkt möglich sein könnte. Infos erteilt Große Coosmann,

0 25 04/88 139.

Mit einem Fahrsicherheitstraining (23. April) und der Frühjahrsausfahrt (7./8. Mai) beginnt die Saison 2022.