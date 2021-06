Die Fläche zwischen Steinstraße und Königstraße rund um das Kornbrennereimuseum wird komplett überplant und neu bebaut. Großzügige Flächen für Einzelhändler werden mit Wohnungen und Gastronomie in diesem attraktiven Teil der Altstadt kombiniert. Autos verschwinden in einer Tiefgarage.

Das Areal zwischen der Steinstraße, in der bis zum Herbst 2020 unter anderen Rossmann sein Ladenlokal hatte, und der Königstraße bekommt ein völlig neues Gesicht. Einbezogen in die Planung wird das Kornbrennereimuseum, das eine wichtige Rolle spielen soll. Mit dem einstimmigen Beschluss des Planungsausschusses am Donnerstagabend, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen, fiel der Startschuss, den Bereich der südlichen Altstadt städtebaulich und gestalterisch aufzuwerten. Die Planung sieht die Schaffung von größeren zusammenhängenden Geschäftsflächen und Flächen für die Gastronomie im Erdgeschoss sowie in den darüber liegenden Geschossen die Schaffung von Wohnraum in attraktiver und zentraler Lage der Altstadt vor. Die alles andere als attraktive Parkplatzfläche hinter dem Museum soll der Vergangenheit angehören.

Nach der Geschäftsaufgabe der Drogeriemarktkette hatte die Stadtverwaltung frühzeitig Kontakt mit den neuen Grundstückseigentümern aufgenommen. Ziel dieser Gespräche sei es laut Verwaltung gewesen, auszuloten, ob es eine grundsätzliche Bereitschaft der Eigentümer für eine gemeinsame, das gesamte Areal umfassende Weiterentwicklung des für die Altstadt sehr bedeutsamen Bereichs geben könnte. Die Schaffung relevanter zusammenhängender Verkaufsflächen für Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistung im zentralen Versorgungsbereich, die Stärkung der Funktion Wohnen in der Innenstadt und eine hohe städtebauliche Qualität der Planung hätten eine besondere Bedeutung für die historische Altstadt, heißt es in der Vorlage zur Sitzung des Ausschusses.

In der Sitzung wurde vorgestellt, wie Stadt und Eigentümer das Areal unter Einbeziehung der ehemaligen Kornbrennerei gemeinsam entwickeln wollen. Erste Planungen des Büros „Schnoklake Betz und Dömer“ aus Münster stehen. Diese sehen unter anderem die Errichtung einer Tiefgarage vor. In den Erdgeschossflächen sollen zusammenhängende Gewerbeflächen und Fläche für Gastronomie entstehen. Die Einzelhandelsflächen sollen, so Planer Bernd Schnoklake, durch einen Glasanbau mit dem Kornbrennereimuseum verbunden werden. Ein Ziel der Gesamtplanung sei es gewesen, die Kornbrennerei wieder mehr im Gesamtkontext zu verankern.

In den darüber liegenden Geschossen ist die Schaffung von Wohnraum beabsichtigt. Vorgesehen sind derzeit 36 Wohnungen mit Größen zwischen 40 und 110 Quadratmetern. Die Häuser sind teils zwei- teils dreigeschossig. Im Bereich des Kornbrennereimuseums soll es Gastronomie auf einer Art „Hinterhofplatz mit eigenem Flair“ geben, wie es Schnoklake nannte. Das Ganze soll dem Marktplatz aber keine Konkurrenz machen, sondern sich diesem „unterordnen“. Durchlaufen werden kann das Areal durch kleine verwinkelte Gassen und Gänge. Ein Clou der Planung ist, dass vom Lappenbrink aus der Blick auf das Kronbrennereimuseum freigegeben werden soll.

„Das, was schon jetzt erkennbar ist, hat hohe städtebauliche Qualität“, freute sich Bürgermeister Wolfgang Pieper. Der Standort werde gestärkt. Er lobte, dass vorgesehen ist, die Parkplätze unter die Erde zu verlegen