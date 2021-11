Höherer Drogenkonsum in Coronazeiten

Der Drogenkonsum – auch in Telgte – ist in Coronazeiten höher als sonst. Davon geht Andreas Bigalke, Drogenberater des Arbeitskreises für Jugend- und Drogenberatung im Kreis Warendorf, aus.

Es ist nur ein Bauchgefühl, zeigt aber eine Tendenz auf: „Ich gehe davon aus, dass in Coronazeiten der Drogenkonsum insgesamt – auch in Telgte – höher war und ist als sonst.“ Das sagte Andreas Bigalke, Drogenberater des Arbeitskreises für Jugend- und Drogenberatung im Kreis Warendorf, vor Mitgliedern des Ausschusses für Generationen und Soziales. Einmal wöchentlich ist er normalerweise mit dem sogenannten „DrobsMobil“ in Telgte. Normalerweise, denn Corona hat ihm und seiner Arbeit in den vergangenen anderthalb Jahren öfter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch der Drogenberater ist zuversichtlich: „Es geht wieder aufwärts“, sagte er.

Ergänzung zur regulären Versorgung von hilfesuchenden Drogenabhängigen

Gedacht ist das Mobil als Ergänzung zur regulären Versorgung von hilfesuchenden Drogenabhängigen und deren Angehörigen, die bislang zu ihren Anlaufstellen teils längere Wege in Kauf nehmen mussten. In dem roten Bulli werden Fragen beantwortet, Beratungsgespräche geführt, Therapievermittlungen vorgenommen, Substitutionsbehandlungen vorbereitet und Angehörige beraten. Eingerichtet wurde die mobile Drogenberatung, um an verschiedenen Stellen im Kreis Warendorf vor Ort Hilfe anzubieten. Viele Menschen, die Beratungsangebote aufsuchen wollen, besitzen kein Auto und können sich die Kosten für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Drogenberatung in Ahlen nicht leisten.

385 Spritzen wurden in 2020 angenommen und 345 abgegeben

Und das Angebot wird angenommen, das wurde anhand der Zahlen deutlich, die den Ausschussmitgliedern vorlagen. Demnach gab es 2020 19 dokumentierte anonyme Klientenkontakte, zudem etliche psychosoziale und andere Beratungen. 385 Spritzen wurden angenommen und 345 abgegeben. Vom System her ist es so, dass normalerweise eine alte Spritze im „DrobsMobil“ kostenlos gegen eine neue getauscht wird. „Zu berücksichtigen ist bei diesen Zahlen eine fast viermonatige Unterbrechung aufgrund der ersten Corona-Welle“, betonte Fachbereichsleiterin Tanja Schnur im Fachausschuss.

Deutliche Steigerung 2021

2021 gab es bisher zehn dokumentierte anonyme Kontakte. Auffällig sei in diesem Jahr, dass 937 Spritzen angenommen und 1010 abgegeben wurden. Wie diese deutliche Steigerung genau zu erklären ist, das konnte Andreas Bigalke auf Nachfrage von Anne-Katrin Schulte (CDU) nicht zweifelsfrei beantworten. Allerdings geht er davon aus, dass ein Teil der Klienten in der Coronazeit und vor allem während des ersten Lockdowns 2020 Spritzen beispielsweise in Apotheken gekauft und damit nicht das „DrobsMobil“ aufgesucht hätten.

6968 Euro aus dem Stadtsäckel

Dass die mobile Drogenberatung wichtig ist, daran ließ keine der Fraktionen einen Zweifel. Insofern war es am Ende auch klar, dass einstimmig beschlossen wurde, die Arbeit künftig mit 6968 Euro aus dem Stadtsäckel zu bezuschussen. Denn der bestehende Vertrag läuft zum Ende des Jahres aus. Und da dem Verein zur Förderung der Bewährungshilfe und der Prävention im Amtsgerichtsbezirk Warendorf keine Mittel mehr zur Verfügung stehen, um dieses Angebot in den Kommunen weiterhin mitzufinanzieren, hatte sich der Arbeitskreis Jugend- und Drogenberatung im Kreis Warendorf mit der Bitte um einen höheren Zuschuss an die Stadt gewandt.

Das Angebot soll zukünftig noch erweitert werden: Ein kostenloses HIV-Schnelltestangebot und auch ein Hepatitis-Schnelltestangebot sollen aufgenommen werden.