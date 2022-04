Holz fürs Osterfeuer

An 35 Stellen sammelten die Mitglieder der Landjugend bei ihrer ersten Aktion am Samstag Schnittholz für das Osterfeuer ein.

Beim Frühjahrsputz ist die Landjugend Westbevern auch in diesem Jahr in vielen Gärten behilflich. Rund 20 Mitglieder sammelten am Samstag zum Auftakt der Aktion Holzschnitt und Reste von Hecken für das Osterfeuer, dass am Ostersonntag (18. April) um 19 Uhr im Sickerhook mit dem Licht der Osterkerze entzündet wird.

Die ganze Gemeinde ist eingeladen, bei Getränken und einer Kleinigkeit vom Grill einen entspannten Abend für die ganze Familie zu verbringen.

Mit vier Traktoren und Kippern sowie einem Traktor mit Greifzange ausgestattet, waren die freiwilligen Helfer mehrere Stunden unterwegs, um an 35 Stellen den bereitliegenden Holzschnitt abzuholen. Die voll beladenen Kipper rollten gleich zum großen Sammelplatz.

Am kommenden Samstag (9. April) steht der zweite Sammeleinsatz an. Erste Anmeldungen dazu liegen bereits beim technischen Leiter der KLJB, André Hemker vor, der für weitere unter 0151/25 73 82 03 oder per Mail unter andre.hemker@web.de erreichbar ist.

Das Aufschichten des zusammengetragenen Schnittholzes geschieht mit entsprechender technischer Ausrüstung. „Es macht Spaß mit anzupacken. Wir sind voll motiviert“, meinten Tim Wewelkamp und Lars Tippkötter und sprachen wohl für alle weiteren Helferinnen und Helfer.

In der Mittagszeit gab es für die Helfer bei der Landjugend-Vorsitzenden Jessica Hesse ein Stärkung in Form von belegten Brötchen. Die Mitglieder des Vorstandes hatten alles vorbereitet. Sie zollten auch den Landwirten Dank, die Traktor und Anhänger für die Aktion der Landjugend bereitgestellt hatten.