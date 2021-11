Holzelemente weichen Beton

Die Bauarbeiten für eine neue Skateranlage am Schulzentrum sind angelaufen. Etwa Weihnachten soll das Projekt fertiggestellt sein.

Die Bauarbeiten für eine neue Skateranlage am Schulzentrum sind angelaufen. Etwa Weihnachten soll das Projekt fertiggestellt sein.

An der Skateranlage am Schulzentrum haben seit Beginn der Woche Bauarbeiter das Sagen. Eine Firma aus Stollberg wird dort in den kommenden Wochen eine komplett neue Anlage errichten. Das Projekt soll bis Weihnachten fertig sein, wenn das Wetter den Arbeiten keinen Strich durch die Rechnung macht.

Die alten, seit einiger Zeit demontierten Holzelemente, werden nach Angaben der Stadt durch wartungsarme Elemente aus Beton ersetzt. Der Asphaltboden wurde bereits vorher ausgebaut und wird im Zuge der Sanierung durch Beton ersetzt. Damit soll eine pflegeleichtere Anlage geschaffen werden.

Durch die Auswahl der Elemente, die gemeinsam mit Skatern aus Telgte und dank fachlicher Unterstützung von erfahrenen Skateanlagenbauern erfolgte, soll am Ende eine Anlage entstehen, die sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen viele Möglichkeiten bietet.

Die Maßnahme wird durch das Investitionsprogramm zur Förderung von Sportstätten mit einem Zuschuss von 68.000 Euro gefördert.

Eigentlich sollte das Projekt bereits wesentlich früher umgesetzt werden. Allerdings war die Firma, die die Anlagenteile gebaut hat, von der verheerenden Flut im Sommer betroffen. Die Vorarbeiten mussten daher vorübergehend eingestellt werden.