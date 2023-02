Hommage an mehrere Komponistinnen

Freunde der Kammermusik kommen am Sonntag (26. Februar) auf ihre Kosten. Dann nämlich lädt der Kultur-Freundeskreis um 19.30 Uhr zu einem Konzert mit dem Trio Lilium ins Bürgerhaus ein. Die drei jungen Musiker Charlotte Kuffer (Querflöte), Max Vogler (Oboe) und Knut Hanßen (Klavier) widmen laut einer Mitteilung der Veranstalter ihr Programm „Trios des femmes“ Komponistinnen, „die der männlichen Dominanz im Musikbetrieb erfolgreich die Stirn geboten haben“.

So erklingen drei Triowerke in der außergewöhnlichen Besetzung für Flöte, Oboe und Klavier aus der Feder von Germaine Tailleferre, die ihren Eltern trotzte, um das Conservatoire in Paris besuchen zu dürfen, von Mélanie Hélène Bonis, die ihre Werke meist unter dem männlichen Pseudonym „Mel Bonis“ veröffentlichte und Madeleine Dring, die nach dem Zweiten Weltkrieg als Komponistin und Schauspielerin in England Karriere machte.

Zur Seite stehen ihnen Werke für Flöte und Klavier der früh verstorbenen Meisterin Lili Boulanger, der ersten Frau, die den renommierten Grand Prix de Rome in Paris gewann und damit über Nacht zur Sensation wurde, zum anderen Kompositionen von Clara Schumann, die als Pianistin und Interpretin der Werke ihres Mannes Robert gefeiert wurde, als Komponistin jedoch zu einem Schattendasein verdammt war.

Karten sind noch bis kommenden Samstag zum vergünstigten Vorverkaufspreis von 18 Euro bei Tourismus + Kultur Telgte an der Kapellenstraße sowie in Westbevern bei Nosthoff Schuhe und Schreibwaren, Kirchplatz 4, erhältlich. An der Abendkasse kosten sie 20 Euro. Studenten und Auszubildende unter 25 Jahren zahlen nur fünf Euro. Schüler in Begleitung Erwachsener haben freien Eintritt, schreiben die Veranstalter.