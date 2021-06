Homosexuelle sind auch Katholiken

Die Veranstalter hatten die Intention, eine Auseinandersetzung mit dem umstrittenen Schreiben der römischen Glaubenskongregation vom Februar dieses Jahres zu ermöglichen. Insgesamt 60 Personen nahmen an dieser Videokonferenz teil, die unter dem Titel „Kreuz und Queer – Die kirchliche Segnung homosexueller Paare“ stand.

Den Anlass dazu hatte ein innerkirchlich heftig umstrittenes Schreiben der römischen Glaubenskongregation vom Februar dieses Jahres gegeben, heißt es in einem Bericht der Gemeinde. Ein Anliegen der Veranstalter, die vom Pfarreirat beauftragt wurden, sei es gewesen, eine Auseinandersetzung mit dem Thema in der Gemeinde zu ermöglichen.

Insgesamt nahmen gut 60 Personen unterschiedlichen Alters, Geschlechts und unterschiedlicher sexueller Orientierung an dieser digitalen Videokonferenz teil. Dabei sei es gelungen, Menschen aus verschiedenen Bereichen von Kirche und Gesellschaft miteinander ins Gespräch zu bringen und in Form von Meinungsumfragen und Chatmitteilungen an der Debatte zu beteiligen.

Menschen ins Gespräch bringen

Prof. Dr. Ulrich Lüke, emeritierter Professor für systematische Theologie und Biologe, sah das Schreiben aus Rom als Teil einer kirchenpolitischen Strategie an, die eine Reihe von Positionen und Diskussionen ausgelöst habe. Er sagte: „Wer sich als Theologe mit der Biologie verheiratet, kann schnell Witwer werden.“ Er sprach sich deshalb für einen weites Verständnis von Schöpfung aus, indem auch Homosexualität einen Platz habe. Er plädierte für einen Dialog zwischen Biologie und Theologie – auch im Fall von Segnung gleichgeschlechtlicher Paare.

Nach Dr. Stefan Rau, katholischer Pfarrer und Liturgiewissenschaftler, habe das Schreiben eine Welle ausgelöst, die sich nicht mehr so einfangen lasse. Er berichtete, dass er in 20 Jahren Tätigkeit als Priester erst fünf homosexuelle Paare gesegnet habe, die ihn darum gebeten hätten.

Kerstin Stegemann als Vorsitzende des Diözesankomitees der Katholiken im Bistum Münster nahm ebenfalls die vielfältigen Reaktionen auf das römische Schreiben in Deutschland wahr. Veränderungen seien unumgänglich. Sie halte dabei kleine Schritte bereits jetzt für möglich und sei hoffnungsvoll, dass große Schritte in den nächsten zehn Jahren möglich sind.

Hoffnung für den nächsten zehn Jahre

Leonard Damhorst als Vertreter der Katholischen Jungen Gemeinde in Telgte beobachtete ebenso den „medialen Knall“, der dann aber auch wieder schnell abgeflacht sei. Danach hätten sich die Fronten wieder verfestigt. Deshalb begrüße er es sehr, dass hier eine weiterreichende Diskussionen anregt werde. Er stellte fest, dass sich auch etwa 2000 Seelsorger und Theologen in Deutschland gegen besagtes Schreiben erklärt hätten. Er betonte, dass Homosexuelle genauso Katholiken seien wie Heterosexuelle. Dabei hielten viele Menschen an der Kirche fest, weil sie der christliche Glaube motiviere und nicht der Umgang der Kirche mit ihnen.