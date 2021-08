„Hörstunde 2.0“ war ein voller Erfolg

Michael Mühlmann lockte mit seinem Gesang viele Interessierte in den ehemaligen Rossmann-Markt an der Steinstraße.

Da wo früher im ehemaligen Rossmann-Laden an der Steinstraße Kunden an der Kasse standen oder im Tee-Regal stöberten, befanden sich Bühne und Zuschauerraum der ersten „Hörstunde“ nach über sechs Jahren. Gut 30 Zuschauer waren erschienen, um bei der Premiere dabei zu sein.

Die beiden Organisatoren Marion und Arnold Illhardt waren sehr zufrieden mit der Resonanz. „Vor allem“, so Arnold Illhardt, der die Veranstaltung moderierte, „hat es mich gefreut, dass die Hälfte der anwesenden Gäste eine Art ,Hörstunden’-Fanclub darstellte. Die Leute sind uns treu geblieben, haben aber dieses monatliche Kulturevent schmerzlich vermisst.“

Und da die Türen weit geöffnet waren, traten immer wieder Neugierige ein, die auf der Straße von dem Gitarrenspiel und Gesang des Musikers Michael Mühlmann angelockt wurden, der die erste „Hörstunde 2.0“ bestritt. Mühlmann gehört in Münster zu den beliebtesten Straßen- und Kneipenmusikern und wartete auch in der „Hörstunde“ mit Songs auf, die die Anwesenden begeisterten. Sein selbst geschriebenes Stück, in dem es darum ging, nicht immer mit Reinhard Mey verglichen zu werden, brachte so manchen Zuhörer zum Schmunzeln. Denn genau daran erinnert seine Stimme, aber auch ein wenig das Aussehen: an den bekannten deutschen Liedermacher.

Nach etlichen Zugaben gespickt mit stürmischem Applaus gab es ausschließlich positive Rückmeldungen. Marion Illhardt hob hervor, wie eigenverantwortlich und rücksichtsvoll die Besucher mit den Hygienevorgaben umgegangen seien. Eine Zuschauerin sagte beim Rausgehen, ihr käme es vor, als hätte es nie eine mehrjährige Pause zwischen den „Hörstunden“ gegeben: „Alles ist wie damals.“

Die nächste Veranstaltung ist für den 29. September – also am fünften statt vierten Mittwoch – geplant.